Vergessen Sie den Kuchen: So genial lässt sich Rhabarber herzhaft kombinieren

Wer an Rhabarber denkt, hat meist sofort süßen Kompott, Streuselkuchen oder Fruchtsaft im Kopf. Doch das Frühlingsgemüse (ja, Gemüse!) kann noch so viel mehr. Wir zeigen Ihnen 5 aufregende Rezepte, die beweisen: Rhabarber kann man auch fantastisch herzhaft zubereiten.
Es ist höchste Zeit, Rhabarber aus der reinen Dessert-Ecke zu befreien! Seine unverwechselbare, feine Säure und das fruchtige Aroma machen ihn nämlich zum ultimativen Gegenspieler für deftige, würzige und cremige Zutaten. Ähnlich wie ein Spritzer Zitrone oder ein Schuss guter Essig bringt Rhabarber eine aufregende Frische in herzhafte Gerichte, die schwere Aromen wunderbar aufbricht. Diese Frühlingsgerichte sollten Sie jetzt unbedingt probieren.
Rhabarber-Süßkartoffel-Curry
Zutaten
- 800 g Süßkartoffeln
- 4 Stangen Rhabarber
- 2 Karotten
- 1 Zwiebel
- 1 Zehe Knoblauch
- 1 Stück Ingwer (ca. 1 cm)
- 0,25 Bund Schnittlauch & 0,25 Bund Petersilie
- 1 TL Margarine
- 200 ml Kokosmilch
- 1 EL Ahornsirup (oder Agavendicksaft)
- Gewürze: 2 EL Currypulver, 1 TL Piment / Chiliflocken, 1 TL süßes Paprikapulver, je 1 Prise Muskatnuss und Zimt
- 1 Handvoll Nüsse/Kerne (z.B. Walnüsse)
Zubereitung
- Süßkartoffeln schälen und würfeln. Rhabarber schälen und in mundgerechte Stücke schneiden. Möhren schälen, halbieren und in 1 cm dicke Halbmonde schneiden.
- Ingwer fein reiben, Zwiebel hacken, Knoblauch sehr fein hacken. Kräuter waschen und klein schneiden.
- In einem Topf die Margarine schmelzen und die Gewürze darin kurz anrösten, bis sie duften. Knoblauch, Ingwer, Süßkartoffeln und Rhabarber dazugeben und kurz andünsten.
- Mit 300 ml heißem Wasser und der Kokosmilch ablöschen. Aufkochen lassen und bei niedriger Temperatur ca. 15 Minuten köcheln lassen.
- In der Zwischenzeit die Nüsse ohne Öl in einer Pfanne anrösten.
- Kräuter unter das Curry heben (etwas für die Deko aufheben!). Mit Ahornsirup und Salz perfekt abschmecken. Mit den Nüssen und restlichen Kräutern bestreut servieren.
Rhabarber-Linsen-Auflauf
Zutaten
- 8 Stk. Lasagneblätter
- ca. 150g Rhabarber
- 200g Spinat
- 200g mehlig kochende Linsen
- 1 Flasche Tomaten-Passata (ca. 700g)
- 1 Zwiebel
- 1 Chili
- 1 TL gemahlener Koriander & etwas Fenchelsamen
- 1-4 TL Vollrohrzucker
- 40g Olivenöl
- 500ml Wasser
Zubereitung
- Zwiebel und Rhabarber in Ringe schneiden. Tipp für die Deko: Etwas Rhabarber mit dem Sparschäler in feine Streifen schneiden. Mit 0,5 TL Zucker und einer Prise Salz marinieren. Chili fein hacken.
- Zwiebel und Rhabarber in Olivenöl anbraten. Linsen zugeben und mit einem halben Liter Wasser ablöschen. Passata, Chili und Fenchelsamen einrühren. Alles ca. 35 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen.
- Den Spinat grob hacken, in den Topf geben und kurz zusammenfallen lassen.
- Die fertige Soße mit Koriander, Salz und Vollrohrzucker abschmecken. Backofen auf 160°C vorheizen.
- Das Schichten: 1/3 Soße -> Lasagneblätter -> Spinat & 1/3 Soße -> Lasagneblätter & restliche Soße. Ganz oben das Rhabarber-Netz aus den marinierten Streifen auflegen. Für 30 Minuten backen.
Rhabarber-Chutney mit Ziegenkäse
Zutaten
Chutney:
- 250 g Rhabarber (grob gestückelt)
- 10 g Ingwer (fein gewürfelt)
- 50 g Zucker
- 2 EL Himbeeressig
- 40 ml Wasser
- 2 TL grob zerstoßene grüne Pfefferkörner
- 1 EL Honig
Anrichten:
- 400 g Ziegenkäse
- frischer Feldsalat
- 12 halbe Walnüsse
Zubereitung
- Den Zucker in einem Topf hellbraun karamellisieren lassen. Rhabarber und Ingwer zugeben (Vorsicht, heiß!). Mit Himbeeressig und Wasser ablöschen.
- Ohne Deckel bei mittlerer Hitze einkochen, bis die Flüssigkeit fast vollständig verkocht ist.
- Grünen Pfeffer und Honig unterrühren und das Chutney abkühlen lassen.
- Den Ziegenkäse auf dem Feldsalat anrichten, das Chutney darübergeben und mit Walnüssen dekorieren. (Passt übrigens auch genial zu Grillfleisch)
Rhabarber-Pasta mit gebratenem Zander
Zutaten:
- 500 g Rhabarber
- 350 g Tagliatelle
- 300 g Zanderfilet
- 4 Schalotten
- 1 Knoblauchzehe
- 300 ml Gemüsefond
- 3 EL Olivenöl
- 2 EL Zucker
- 1 EL Mehl
- Frische Kräuter: 1 EL Minze, 2 EL Petersilie
Topping:
- 1 EL gehackte Pistazien
- Salz & Pfeffer
Zubereitung
- Rhabarber schräg in Stücke schneiden. Tagliatelle in Salzwasser al dente kochen (ca. 8 Minuten).
- Schalotten würfeln, Knoblauch fein hacken und beides in 1 EL Öl andünsten. Rhabarber zugeben, zuckern und kurz mitdünsten. 1 TL Mehl darüberstäuben, wenden und mit Fond ablöschen. 3 Minuten kochen lassen, salzen, pfeffern und vom Herd nehmen.
- Den Zander trocken tupfen, in Stücke schneiden, salzen, pfeffern und mit 1 EL Mehl bestäuben. In 2 EL Öl ca. 3 Minuten goldbraun braten (einmal wenden).
- Die Nudeln in der Rhabarbersoße schwenken und erhitzen. Alles zusammen mit dem Zander anrichten und mit Minze, Petersilie und Pistazien bestreuen.
Spargel trifft Rhabarber
Zutaten
- 1 kg weißer Spargel
- 500 g Rhabarber
- 2 Stangen Lauch
- 200 ml Orangensaft
- 1 Prise Rohrohrzucker
- 1 gehäufter TL rosa Pfefferbeeren (oder Szechuan-Pfeffer)
- Öl/Butter zum Braten
- Salz
- frische Petersilie
Zubereitung
- Den Spargel schälen und in Salzwasser bissfest kochen.
- Rhabarber schälen, in Stücke schneiden und zusammen mit Zucker und dem Orangensaft ohne Deckel für ein paar Minuten sanft dünsten, bis eine fruchtige Sauce entsteht.
- Lauch in Scheiben schneiden und in Öl oder Butter kräftig anbraten, leicht salzen.
- Rosa Pfeffer im Mörser grob zerstoßen.
- Zum Anrichten: Spargel auf dem Teller platzieren, die Enden mit der fruchtigen Rhabarbersauce übergießen. Den gebratenen Lauch und den Pfeffer darauf verteilen. Mit Petersilie garnieren.
Erweitern Sie dieses Gericht ganz einfach mit Tofu, Seitan oder Geflügel zu einer leichten Hauptspeise.