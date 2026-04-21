Vergessen Sie den Kuchen: So genial lässt sich Rhabarber herzhaft kombinieren

Vorsicht, Frühlingsfalle! Deshalb sollten Sie jetzt noch keine Erdbeeren kaufen

Sie lachen einen schon wieder aus den Supermarktregalen an: leuchtend rote Erdbeeren, die nach Sommer schmecken sollen , obwohl draußen gerade erst der Frühling zaghaft anklopft. Klingt verlockend, ist aber tatsächlich keine besonders gute Idee. Und das hat gleich mehrere Gründe.