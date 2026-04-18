Linden LIVE: Salzburger Taktik-Hirn statt Kompany

In seiner neuesten Analyse beleuchtet Journalisten-Legende Peter Linden das rot-weiß-rote Machtzentrum beim FC Bayern. Im Fokus: Ein ehemaliger Blogger, der nun im CL-Halbfinale das Zepter übernimmt.

Sportchef Christoph Freund und Konrad Laimer sind die Österreicher, die bei Bayern München in der vordersten Reihe stehen. Es gibt noch zwei andere, die an den Erfolgen mitarbeiten. Einer ist bei jedem Spiel auf der Trainerbank zu sehen. Meist in kurzen Hosen so wie Mittwoch gegen Real Madrid, um die „Solidarität“ mit den Spielern zu zeigen. Vor sich einen Laptop, dazu verbunden mit dem Analytiker auf der Tribüne. Das ist der 33- jährige Rene Maric aus Oberndorf bei Salzburg, der die Pro-Lizenz hat.

Vom Taktik-Blog zum Co-Trainer-Posten

Eine Knieverletzung beendete die Spielerlaufbahn, danach beschäftigte er sich mit Taktik, veröffentlichte den Blog Spielverlagerung.de, studierte das Training des Salzburg-Nachwuchs unter Marco Rose, wurde sein Co-Trainer. Stieg mit ihm in die Bundesliga auf, blieb bei ihm, als er zu Gladbach und Dortmund wechselte. Erst als Rose gehen musste, trennten sich die Wege.

Ein halbes Jahr war er mit Ex-Salzburg-Trainer Jesse Marsch in der Premier League bei Leeds. Zu Bayern kam er 2023, geholt von Freund, der ihn aus gemeinsamen Salzburg-Zeiten schätzt. Zunächst arbeitete er als Entwicklungscoach im Nachwuchs, seit 2024 als Assistent von Vincent Kompany.

Maric übernimmt als Kompany-Stellvertreter in Paris

Bei ihm gibt es keine Co-Trainer-Hierarchie, aber eine klare Aufgabenverteilung. Maric gilt als sein „Taktik-Hirn“, der die Spiele genau analysiert und vorbereitet. Kompany braucht am 28. Mai beim ersten Semifinalspiel bei Paris St. Germain wegen seiner Gelbsperre einen Stellvertreter. Bayern-Insider prophezeien, dass Maric und der für Standards zuständige Engländer Aaron Danks übernehmen werden. Maric hatte 2023 für die Anfrage Rapids, ob er Cheftrainer werden will, kein offenes Ohr.

Athletik-Power und Salzburger Quartett in München

Walter Gferer (53) aus Tamsweg gehört seit 2024 zu Bayerns Trainerstab mit Vertrag bis 2029 . Der offizielle Titel des Athletiktrainers: Head of Performance. Das war er sieben Jahre lang auch bei Salzburg, lernte Niko Kovac als Spieler kennen. Der ihn später als Trainer von Monaco und Wolfsburg an seiner Seite haben wollte. Von Wolfsburg zu Bayern bedeutet einen Aufstieg für Gferer, an dem sicher Freund beteiligt war. Somit sind vier Salzburger bei einem europäischen Topklub: Freund, Laimer, Maric und Gferer.