MILLENNIUM City RUN: oe24 verlost 20 Startplätze

Der Millennium City Run rückt näher und damit die Chance auf tolle Gewinne für alle Teilnehmer. Im Rahmen eines großen oe24-Gewinnspiels werden 20 x 1 Startplatz für das beliebte Laufevent verlost.

Schnäppchenjäger aufgepasst: Am 9. Mai findet in der Millennium City ein Shopping-Event der besonderen Art statt. Die Teilnehmer des "MILLENNIUM City RUN powered by oe24 media group" stehen vor der Herausforderung, innerhalb eines festgelegten Zeitlimits - wahlweise 30 oder 60 Minuten - möglichst viele Runden - und damit Kilometer - am Treppelweg zurückzulegen. Teilnahmebedingung ist eine gültige Startnummer sowie die Anwesenheit vor Ort.

© Mitja Kobal

Jede gelaufene Runde wird belohnt: Kinder bekommen nach ein, zwei oder drei Runden einen Gutschein sowie einen Extra-Bonus für den Muttertag. Erwachsene können sich nach jeder zweiten Runde einen 5-Euro-Gutschein sichern, insgesamt sind bis zu 25 Euro möglich. Darüber hinaus erhält jeder Teilnehmer ein Goodie-Bag mit kleinen Überraschungen. Zum Abschluss werden bei der Siegerehrung unter allen anwesenden Teilnehmern noch einmal 10 Gutscheine im Wert von je 300 Euro verlost.

1 von 20 Startplätzen gewinnen

Aktuell werden 20 kostenlose Startplätze für den Lauf entlang der Donau verlost. Interessierte können noch bis 30. April am Gewinnspiel teilnehmen. Wer nicht auf sein Glück setzen will, kann sich regulär bis 5. Mai online anmelden.

© Mitja Kobal

Zu folgen Läufen gibt es die Möglichkeit sich anzumelden - LINK zur Anmeldung:

1-Stunden-Lauf

Samstag, 9. Mai um 9:30 Uhr

Distanz: so viele Runden wie möglich, 680 m

Startberechtigt: alle, Jahrgang 2013 und älter

Teilnahmegebühr:

1.4.2026 – 30.4.2026: 23 Euro

1.5.2026 – 5.5.2026: 25 Euro

30-Minuten-Lauf

Samstag, 9. Mai um 10:45 Uhr

Distanz: so viele Runden wie möglich, 680 m

Startberechtigt: alle, Jahrgang 2013 und älter

Teilnahmegebühr:

1.4.2026 – 30.4.2026: 17 Euro

1.5.2026 – 5.5.2026: 19 Euro

Kinderlauf "Kids"

Samstag, 9. Mai um 11:30 Uhr

Distanz: 680 m, 1 Runde

Startberechtigt: Kinder, Jahrgang 2018 bis 2020

Teilnahmegebühr: 9 Euro

Kinderlauf "Juniors"

Samstag, 9. Mai um 11:30 Uhr

Distanz: 1.360 m, 2 Runden

Startberechtigt: Kinder, Jahrgang 2016 bis 2018

Teilnahmegebühr: 9 Euro

Kinderlauf "Teens"

Samstag, 9. Mai um 11:30 Uhr

Distanz: 2.040 m, 3 Runden

Startberechtigt: Kinder, Jahrgang 2014 bis 2016

Teilnahmegebühr: 9 Euro

Die Startnummernausgabe findet Freitag, den 8. Mai, von 16 bis 18 Uhr sowie am Samstag, den 9. Mai, ab 8 Uhr statt.