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Mary
© Getty

"Herz ist schwer"

Dänische Königin Mary trauert um ihren Vater

12.04.26, 09:56
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John Dalgleish Donaldson ist im Alter von 84 Jahren gestorben  

Die Königsfamilie in Dänemark trauert um den Vater von Königin Mary. John Dalgleish Donaldson sei im Alter von 84 Jahren im tasmanischen Hobart gestorben, teilte das Königshaus mit. Der Gesundheitszustand von Donaldson habe sich in den vergangenen Jahren verschlechtert. Königin Mary besuchte ihren Vater den Angaben nach zuletzt Ende März, "wo sie wertvolle Zeit miteinander verbrachten".

John Dalgleish Donaldson
© Getty

"Mein Herz ist schwer und meine Gedanken sind grau", sagte die Frau von König Frederik X. laut Mitteilung. "Doch ich weiß, wenn die Trauer nachlässt, werden die Erinnerungen meinen Tag erhellen, und was am stärksten bleiben wird, sind Liebe und Dankbarkeit für alles, was er mir gegeben und beigebracht hat", hieß es weiter.

Dem Königshaus zufolge war Donaldson Professor für angewandte Mathematik und wurde in Schottland geboren. Die Königsfamilie werde zu einem späteren Zeitpunkt eine private Gedenkfeier abhalten.

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