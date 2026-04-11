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John Nolan
© Getty Images

Filmwelt trauert

"Batman"- und "Dunkirk"-Star John Nolan ist tot

11.04.26, 22:09
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Die Filmwelt trauert um John Nolan. Der britische Schauspieler, bekannt aus Blockbustern wie "Batman" und "Dunkirk", ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Seine Witwe nimmt emotional Abschied.

John Nolan verstarb am Samstag. Seine Familie bestätigte den Tod des britischen Schauspielers. Seine Ehefrau Kim Hartman verabschiedete sich mit bewegenden Worten von ihrem Mann, den sie als jemanden beschrieb, der stets nach seinen eigenen Regeln lebte.

Laut einem Bericht der britischen Zeitung "Mirror" bezeichnete Hartman ihn als "Freigeist" und "außergewöhnlichen Charakter". In ihrem Statement hieß es: "Er war ein Freigeist, der immer wusste, was er wollte, und nach seinen eigenen Regeln lebte – der einzige wirklich originelle Denker, den ich je gekannt habe. Wortgewandt, intelligent und mit einem anarchischen Humor war er immer bereit, beide Seiten eines Arguments zu sehen". Zudem betonte sie seine Tierliebe und seine tiefe Verbundenheit zur Familie.

Rollen im Nolan-Universum

Einem breiten Publikum wurde John Nolan vor allem durch die Zusammenarbeit mit seinem Neffen, dem Star-Regisseur Christopher Nolan, bekannt. Er war in "Batman Begins" und "The Dark Knight Rises" als Vorstandsmitglied von Wayne Enterprises zu sehen und hatte zudem einen kurzen aber prägnanten Auftritt im Kriegs-Epos "Dunkirk". In der Serie "Person of Interest" glänzte er über mehrere Staffeln hinweg als der kühle Gegenspieler John Greer.

John Nolan

John Nolan in der Rolle als John Greer in der Serie "Person of Interest".

© Getty Images

Bühne und moderne Serien

Abseits der großen Leinwand war Nolan tief im Theater verwurzelt. Er arbeitete mit renommierten Institutionen wie der Royal Shakespeare Company und dem National Theatre zusammen. Auch in jüngster Zeit blieb er aktiv und war zuletzt in der Serie "Dune: Prophecy" zu sehen. Neben seiner schauspielerischen Tätigkeit galt er als talentierter Lehrer. John Nolan hinterlässt seine Ehefrau, zwei Kinder und mehrere Enkelkinder.

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