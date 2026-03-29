Seltene Tierplage legt beliebten Adria-Strand lahm

Eine kuriose Tierplage legt einen beliebten Adria-Strand lahm – direkt in den Osterferien: Wildschweine stürmen das Urlauberparadies.

Das Video, das auf dem Portal Morski.hr veröffentlicht wurde, zeigt die Tiere als geschickte Schwimmer im Zadarer Archipel. Die Aufnahmen verdeutlichen ein wachsendes Problem auf den kroatischen Inseln, da sich die Wildschweine immer neue Lebensräume erschließen.

„Vidi ih, plivaju!“ – „Schau sie an, sie schwimmen!“ rief eine Bewohnerin der Insel Ist ungläubig aus, als sie die Tiere im Wasser beobachtete. Die Insel ist lediglich 10 km² groß, dient aber als aktuelles Beispiel für eine Entwicklung, die den gesamten Archipel betrifft. Wildschweine gelten als ausgezeichnete Schwimmer und überqueren regelmäßig Meereskanäle auf der Suche nach Nahrung oder neuen Revieren. Da sie als artfremde, eingewanderte Spezies eingestuft werden, stellen sie für das ökologische Gleichgewicht vor Ort eine Herausforderung dar.

Massive Schäden in Landwirtschaft

Besonders auf den Kvarner-Inseln und im Zadarer Archipel häufen sich Berichte über eine regelrechte Invasion. Die Folgen für die lokale Landwirtschaft sind drastisch: Die Tiere verwüsten Olivenhaine sowie Weinberge und greifen sogar Schafherden an. Auf der Insel Molat wird die Lage besonders deutlich, dort soll die Zahl der Wildschweine die der ständigen Einwohner bereits um das Dreifache übersteigen.

Wer bereits den Osterurlaub Anfang April oder die Sommerferien in Kroatien geplant hat, sollte die regionalen Gegebenheiten im Auge behalten. Neben der allgemeinen Sicherheitslage spielen auch solche Naturphänomene eine Rolle für das Reiseziel. Kroatien gilt zwar als sicheres Reiseland, doch Vorfälle wie Schlangenbisse oder das vermehrte Auftreten von Wildschweinen zeigen, dass in Urlaubsregionen stets eine gewisse Vorsicht geboten ist. Bereits 2025 sorgte zudem das Comeback der Orientalischen Hornisse für Gesprächsstoff unter Reisenden und Einheimischen.