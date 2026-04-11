Geissens bauen eigenen Friseur-Salon im neuen Luxus-Anwesen

In Saint-Tropez entsteht derzeit die neue "Villa Geissini", doch der Bau strapaziert die Nerven von Carmen und Robert Geiss gewaltig. Während die Fortschritte auf sich warten lassen, enthüllen die Töchter Shania und Davina nun die ersten Details über den extremen Luxus im neuen Eigenheim.

Die beliebte Millionärsfamilie gewährt ihren Fans wieder Einblicke in ihr turbulentes Leben. In den neuen Folgen von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" sorgt vor allem das Bauprojekt in Frankreich für schlechte Laune. Weil Carmen und Robert vom schleppenden Fortschritt frustriert sind, schicken sie kurzerhand Shania und Davina vor, um auf der Baustelle nach dem Rechten zu sehen.

Frust auf der Baustelle

Geissens auf Jachturlaub © RTL II

Dort müssen sich die Schwestern erst einmal mit einer riesigen Skulpturen-Bestellung ihres Vaters herumschlagen. Davina erklärt, dass die Eltern ihnen gerne die Arbeit zuschieben, sobald Container ankommen. Trotz des Chaos gibt es beim Rundgang durch die künftigen Räumlichkeiten beeindruckende Details zu entdecken: Neben einer riesigen Garage sind auch ein Fitnessbereich und ein großes Ankleidezimmer geplant.

Luxus-Salon im eigenen Haus

Die Geissens © Instagram

Das absolute Highlight enthüllt Shania jedoch bei einem Telefonat mit Mutter Carmen. Die Villa wird einen eigenen "Friseur-Laden" beherbergen. Damit scheint die Zeit, in der Carmen für ihr Haarstyling das Haus verlassen musste, endgültig vorbei zu sein. Details zur Ausstattung des privaten Salons bleiben vorerst noch ein Geheimnis, doch der Luxus-Faktor ist schon jetzt enorm.