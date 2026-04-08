IBIZA-Schock! Radikale neue Regel für Mietwagen - Das müssen Touristen jetzt wissen

Raus aus dem Flieger, ab zum Mietwagen-Schalter und ab in die Freiheit? Damit könnte auf Ibiza bald Schluss sein! Die Balearen-Insel zieht die Notbremse. Für Tourist:innen bedeutet das: Wer zu spät kommt, geht leer aus oder muss tief in die Tasche greifen.

Was für viele Urlauber:innen zum perfekten Ferienstart gehört, ist den Einheimischen auf Mallorca, Ibiza und Co. schon lange ein Dorn im Auge. Die Autos verstopfen die Inseln, die Parkplatzsuche wird zum Albtraum. Jetzt macht Ibiza ernst und führt eine strikte Mietwagen-Obergrenze ein, die das Reiseverhalten im Sommer 2026 massiv verändern wird.

Radikale Kürzung: Nur noch 14.000 Autos erlaubt

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In der absoluten Hauptsaison von Juni bis September wird das Angebot drastisch zusammengestrichen. Insgesamt dürfen die Vermieter nur noch 14.000 Fahrzeuge anbieten – das sind satte zwölf Prozent weniger als noch im Vorjahr! Ein strenger Quotenschlüssel regelt dabei, wer wie viele Autos vermieten darf: Je grüner und umweltfreundlicher die Flotte eines Anbieters ist, desto größer fällt sein Kontingent aus.

Preisschock droht: "Last-Minute wird zum Risiko"

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Der Urlaub auf der Party-Insel wird teurer. Da das Angebot künstlich verknappt wird, rechnen Autoverleiher mit massiven Preissteigerungen. Der Anbieter Sunny Cars warnt bereits jetzt: Wer auf den letzten Drücker bucht oder eine größere Fahrzeugkategorie benötigt, könnte im Sommer komplett ohne fahrbaren Untersatz dastehen. Aktuell liegen die Preise für einen Kleinwagen Anfang August noch bei etwa 300 bis 400 Euro pro Woche, doch diese Schnäppchen dürften bald Geschichte sein.

Das sind die Alternativen für Ibiza-Reisende

Wer nicht auf das Auto verzichten will, sollte zwei Dinge beachten:

Frühbucher-Bonus: Sichern Sie sich Ihr Auto so früh wie möglich, um den Preis-Hype zu umgehen.

Sichern Sie sich Ihr Auto so früh wie möglich, um den Preis-Hype zu umgehen. Die Fähre nutzen: Wer mit dem eigenen Wagen anreisen möchte, kann die täglichen Verbindungen ab Barcelona nutzen. So entgeht man dem Mietwagen-Chaos vor Ort komplett.

Eines ist sicher: Der entspannte Insel-Trip im Leihwagen wird auf Ibiza ab sofort zum begehrten Gut. Planen Sie also rechtzeitig, damit Ihr Traumurlaub nicht am Parkplatz scheitert.