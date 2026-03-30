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Teenies auf Pyhrnautobahn: Spritzfahrt mit gestohlenem Wagen
© Getty

Amtsbekannt

Teenies auf Pyhrnautobahn: Spritzfahrt mit gestohlenem Wagen

30.03.26, 16:06
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Das Quartett wurde vorübergehend festgenommen.

. Vier amtsbekannte Jugendliche haben Sonntagnachmittag auf der Pyhrnautobahn (A9) in Oberösterreich eine Spritztour mit einem gestohlenen Auto unternommen. Die Ausfahrt endete für sie mit einer vorübergehenden Festnahme, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Eine Streife sah den Wagen, nach dem bereits gefahndet wurde, im Bosrucktunnel. Kurz nach der Abfahrt Ried im Traunkreis wurde das Fahrzeug angehalten. Der 17-jährige Lenker hatte keinen Führerschein, seine Passagiere - zwei Burschen und ein Mädchen im Alter von 14, 16 und 19 Jahren - waren ebenfalls bereits amtsbekannt. Mittlerweile hat der Besitzer seinen Wagen zurück, die Jugendlichen wurden wieder freigelassen, müssen aber mit Anzeigen rechnen.

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