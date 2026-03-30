Ein Toter und drei Schwerverletzte bei Frontal-Crash

Am Montag forderte ein folgenschwerer Verkehrsunfall in Oberösterreich ein Todesopfer und mehrere Verletzte - ein PKW und ein LKW waren frontal zusammengestoßen.

Auf der B126 bei Zwettl an der Rodl ereignete sich am Montag ein schwerer Verkehrsunfall. Wie die Redaktion von Fotokerschi berichtet, waren bei dem Frontalzusammenstoß insgesamt vier Personen betroffen. Für eine von ihnen kam jede Hilfe zu spät, sie erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Ein weiteres Unfallopfer wurde so rasch als möglich mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Linz geflogen.

Bei ihrem Eintreffen bot sich den Einsatzkräften ein dramatisches Bild. Nachdem ein PKW und ein LKW frontal kollidiert waren, mussten die eingeklemmten Insassen aus den beiden Fahrzeugen befreit werden. Mit einem hydraulischen Rettungsgerät machte sich die Feuerwehr umgehend an die Menschenrettung und barg die Verletzten aus den Wracks.

Zwei Notarztfahrzeuge sowie die Rettungshubschrauber "Europa 3" und "Martin 3" waren neben mehreren Feuerwehren, der Rettung und der Polizei im Einsatz. Die B126 musste für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten gesperrt werden. Wie es zu dem folgenschweren Crash kam, ist derzeit noch unklar. Die Unfallursache ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, wie es heißt.