„Booty Builder"-Area im neuen Happy Fit-Studio

Modern, großzügig und top ausgestattet: Das neue HappyFit-Studio in Haag bietet auf über 600 Quadratmetern optimale Trainingsbedingungen für Kraft, Ausdauer und Regeneration.

NÖ/OÖ. Mit dem heutigen Opening erweitert HappyFit sein Angebot nahe der OÖ-Grenze um einen weiteren Premium-Standort. In der Linzerstraße 29 in Haag eröffnet die Erfolgsmarke aus Oberösterreich ihren bereits fünften Club in Niederösterreich – und schafft damit auch für Pendler sowie für das OÖ-Einzugsgebiet rund um Enns, Steyr und das südliche Linzer Umland eine neue, besonders gut erreichbare Trainingsadresse.

Der neue 600 m² große Club überzeugt mit einem Gerätepark der Extraklasse: Hochwertige Kraftgeräte der deutschen Premiummarke Gym80 ermöglichen ein effizientes und professionelles Training auf Topniveau. Ergänzt wird das Angebot durch einen umfangreichen Cardiobereich sowie eine eigene Functional- und Stretching-Zone für ganzheitliche Workouts. Ein besonderes Highlight ist der „Booty Builder“-Bereich, der sich gezielt dem intensiven Training von Po und Beinen widmet und weltweit für Begeisterung sorgt.

Mit nur einer Mitgliedschaft können Mitglieder nicht nur in Haag, sondern auch in allen HappyFit-Studios in Österreich, Deutschland und Brasilien trainieren.