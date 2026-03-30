„Booty Builder"-Area im neuen Happy Fit-Studio

Modern, großzügig und top ausgestattet: Das neue HappyFit-Studio in Haag bietet auf über 600 Quadratmetern optimale Trainingsbedingungen für Kraft, Ausdauer und Regeneration.
NÖ/OÖ. Mit dem heutigen Opening erweitert HappyFit sein Angebot nahe der OÖ-Grenze um einen weiteren Premium-Standort. In der Linzerstraße 29 in Haag eröffnet die Erfolgsmarke aus Oberösterreich ihren bereits fünften Club in Niederösterreich – und schafft damit auch für Pendler sowie für das OÖ-Einzugsgebiet rund um Enns, Steyr und das südliche Linzer Umland eine neue, besonders gut erreichbare Trainingsadresse.
Der neue 600 m² große Club überzeugt mit einem Gerätepark der Extraklasse: Hochwertige Kraftgeräte der deutschen Premiummarke Gym80 ermöglichen ein effizientes und professionelles Training auf Topniveau. Ergänzt wird das Angebot durch einen umfangreichen Cardiobereich sowie eine eigene Functional- und Stretching-Zone für ganzheitliche Workouts. Ein besonderes Highlight ist der „Booty Builder“-Bereich, der sich gezielt dem intensiven Training von Po und Beinen widmet und weltweit für Begeisterung sorgt.
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Mit nur einer Mitgliedschaft können Mitglieder nicht nur in Haag, sondern auch in allen HappyFit-Studios in Österreich, Deutschland und Brasilien trainieren.