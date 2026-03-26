Tractive wurde mit 4-Tage-Woche für alle bekannt: Verkauf nach Italien

Oberösterreichisches Startup ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für GPS-basiertes Haustier-Tracking.

Pasching. Die auf Tracking-Systeme für Hunde und Katzen spezialisierte Paschinger Firma Tractive wird verkauft. Das italienische Unternehmen Bending Spoons, zu dem u.a. WeTransfer oder Vimeo gehören, übernimmt das vor 14 Jahren gegründete Startup, teilt Tractive im Pressebereich seiner Homepage mit.

Tractive ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für GPS-basiertes Haustier-Tracking. Nun habe man eine Partnerschaft geschlossen, "um die überlegene KI-Infrastruktur und die globale Skalierungskompetenz von Bending Spoons zu nutzen", heißt es in der Presseaussendung. Luca Ferrari, CEO von Bending Spoons, betonte, man beabsichtige, "langfristig erheblich in Tractive zu investieren". Konkret wolle man "seine Gesundheits- und Sicherheitsfähigkeiten ausbauen". Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.