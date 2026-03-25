Niederösterreich warnt vor akuter Lawinengefahr

In Niederösterreichs Bergen wird die Lawinengefahr für (den morgigen) Donnerstag teilweise als erheblich angesehen.
Stufe drei auf der fünfteiligen Skala gilt laut Warndienst jeweils oberhalb der Waldgrenze für das Gippel-Göllergebiet, die Rax-Schneeberggruppe und die Ybbstaler Alpen.
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Als Gründe für den Anstieg der Gefahrenstufe wurden Neuschnee und stürmischer Wind genannt.