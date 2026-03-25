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Lawinenabgang
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Schnee-Chaos

Niederösterreich warnt vor akuter Lawinengefahr

25.03.26, 17:27
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In Niederösterreichs Bergen wird die Lawinengefahr für (den morgigen) Donnerstag teilweise als erheblich angesehen.  

Stufe drei auf der fünfteiligen Skala gilt laut Warndienst jeweils oberhalb der Waldgrenze für das Gippel-Göllergebiet, die Rax-Schneeberggruppe und die Ybbstaler Alpen.

Als Gründe für den Anstieg der Gefahrenstufe wurden Neuschnee und stürmischer Wind genannt.

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