Neunkirchner Plakat-Duell: FPÖ schießt gegen Teix

Wo soll Neunkirchen in den nächsten fünf Jahren hin? Die Menschen wünschen sich ein Ende des Gegeneinanders. Denn die gegenseitigen Anwürfe der wahlwerbenden Parteien werden gelinde gesagt: immer heftiger!

Wenige Tage vor der Wahl am 31. Mai präsentierte ÖVP-Bürgermeister Peter Teix gemeinsam mit Mittelschullehrerin Stefanie Tomrle in der Musikschule die Pläne für die nächsten fünf Jahre. Kernstück: ein Jugendrat mit eigenem Budget und "Mitgestaltungskompetenz". Teix verwies auf bisherige Erfolge – darunter ein um 4,2 Millionen Euro besserer Rechnungsabschluss und die gesicherte Sanierung der Musikschule – und warb für einen neuen Stil der Zusammenarbeit: "Die Leute wünschen sich ein Ende des Gegeneinanders."

© ÖVP Neunkirchen

Plakat-Duell: FPÖ schießt gegen Teix

© FPÖ Neunkirchen

Rund um die Wahl liefern sich ÖVP und FPÖ einen heftigen Schlagabtausch. Die FPÖ plakatierte provokant gegen Teix und lässt kein gutes Haar an ihm: "Ein Neuanfang mit dem Reserve-Reserve-Notnagel-Bürgermeister, der 15 Jahre als ÖVP-Finanzstadtrat das finanzielle Debakel der Stadt zu verantworten hat?" Für die Freiheitlichen ist klar: "Er ist Teil des Problems, nicht die Lösung." Ihr Kandidat Helmut Fiedler soll den echten Systemwechsel bringen. Die ÖVP kontert: Teix habe bereits bewiesen, dass er liefert – auch ohne beschlussfähigen Gemeinderat. Viele Neunkirchner wünschen sich, dass ihre Bezirkshauptstadt nach der Wahl diesen Sonntag ENDLICH zur Ruhe kommt.