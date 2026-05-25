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Neunkirchen wählt am 31. Mai neuen Gemeinderat
© Stadtgemeinde Neunkirchen

Fünf Listen

Neunkirchen wählt am 31. Mai neuen Gemeinderat

25.05.26, 13:03
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In Neunkirchen wird am 31. Mai ein neuer Gemeinderat gewählt. Mit ÖVP, SPÖ, FPÖ, den Grünen und "Wir für Neunkirchen" gehen fünf Listen ins Rennen. Zu neuerlichem Urnengang nach der Kommunalwahl 2025 kam es aufgrund eines Rückzugs der Abgeordneten von SPÖ und Grünen Ende des Vorjahres.  

Laut Stadtgemeinde Neunkirchen gibt es 9.690 Wahlberechtigte und zwölf Sprengel. Die ersten Wahllokale öffnen am 31. Mai um 7.00 Uhr, bis maximal 15.00 Uhr ist die Stimmabgabe in der Bezirksstadt möglich. Ein vorläufiges Endergebnis dürfte nicht vor 17.00 Uhr feststehen. Bei der Gemeinderatswahl im Jänner 2025 verbuchte die ÖVP 35,21 Prozent (minus 8,68 Prozentpunkte) für sich, die SPÖ kam auf 32,48 Prozent (plus 1,50 Prozentpunkte). Die FPÖ landete mit 23,16 Prozent (2020: 9,18 Prozent) auf Rang drei, die Grünen kamen auf 9,16 Prozent (2020: 14,13 Prozent).

Finanzsituation im Wahlkampf beherrschendes Thema

Nach dem Rückzug der Abgeordneten von SPÖ und den Grünen im Vorjahr waren in Neunkirchen weniger als zwei Drittel der 37 Sitze im Gemeinderat besetzt, die Landesregierung hat in einem solchen Fall eine Neuwahl auszuschreiben. SPÖ (zwölf Abgeordnete) und Grüne (drei) begründeten ihren Schritt Ende 2025 mit politischen Unruhen und Veränderungen in der Bezirksstadt seit der Gemeinderatswahl im Jänner. Angeführt wurde "der Split innerhalb der FPÖ" nach dem Beschluss von Einsparungen zur Budgetkonsolidierung im Oktober. Die Freiheitlichen waren nach dem Parteiausschluss von Vizebürgermeister Marcus Berlosnig und sechs weiteren Mandataren nur mehr mit zwei Abgeordneten vertreten. Weiters ins Treffen führte die SPÖ auch den Rücktritt von ÖVP-Bürgermeisterin Klaudia Osztovics und den Rückzug des designierten Ersatzkandidaten Wolfgang Kessler sowie ein "fragwürdiges Konsolidierungskonzept". Zum Stadtchef wurde letztlich im Dezember 2025 Peter Teix (ÖVP) gewählt.

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