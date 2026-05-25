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Pushi Sushi
© Instagram/krisinspector

Neues Lokal in Wien

"Pushi Sushi" eröffnet: Rausdrücken und snacken!

25.05.26, 12:45
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Foodies aufgepasst: Am heutigen Montag eröffnet mit "Pushi Sushi" in der Naglergasse 7 in Wien ein brandneues Lokal für Sushi Push Pops. 

Was auf Social Media hundertmillionenfach geklickt wird, findet sich jetzt mitten in der Wiener Innenstadt. Ab heute gibt es bei "Pushi Sushi" in der Naglergasse statt klassischer Sushi-Boxen superpraktische Rollen im Röhrchen. Gegessen wird "Sushi Push Pop" nämlich nicht mit Stäbchen, sondern direkt aus der Verpackung, indem es von unten Stück für Stück nach oben geschoben wird. 

Pushi Sushi
© Instagram/pushisushi.vie

Das Konzept setzt auf schnelles, unkompliziertes Essen für unterwegs. Sushi Push Pops erinnern optisch an die allseits bekannten Süßigkeiten aus der Kindheit - nur eben mit pikantem Sushi. Vor allem junge Leute, die Street Food und Speise-Ideen feiern, kennen und lieben diesen Trend aus Fernost. 

sushi push pop
© piggies_to/Instagram

Doch was genau steckt im Pushi Sushi? Ganz einfach: normales Sushi - je nach Variante etwa mit Lachs, Avocado oder California-Roll-Füllung. Dazu gibt es einen kleinen Behälter mit Sojasauce zum Drübergießen. Der große Unterschied liegt also nicht im Sushi selbst, sondern in der Art, wie es serviert und gegessen wird.

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