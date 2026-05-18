WAHL-KRACH In Neunkirchen: SPÖ wirft Bürgermeister "Schulden-Trickserei" vor

SPÖ-Spitzenkandidat Kautz macht kurz vor der Wahl eine Hammer-Ansage – und die hat es in sich!

Nur noch wenige Tage bis zur Gemeinderatswahl am 31. Mai – und in Neunkirchen fliegen die Fetzen! SPÖ-Spitzenkandidat Stadtrat Günther Kautz rechnet knallhart mit Bürgermeister Teix (ÖVP) ab.

Von einer "Schulden-Lüge" soll in Neunkirchen die Rede sein. Kautz "packt jetzt aus!

ÖVP-Bürgermeister Teix habe sich in einer Tageszeitung gelobt, die Stadtschulden halbiert zu haben. Doch Kautz widerspricht vehement: "Das stimmt einfach nicht!" Was wirklich passiert sei? Von den 68 Millionen Euro Schulden wurden laut Kautz 27 Millionen einfach in die gemeindeeigene Immobilien GmbH verschoben – kein Schuldenabbau, sondern buchhalterisches Tricksen! "Die Schulden im Stadtbudget wurden nur minimal reduziert", so der SPÖ-Mann.

Kautz' Schock-Vorwurf: "Vereine mit Bargeld gekauft?!"

Noch brisanter wird's mit einem weiteren Vorwurf: Eine Partei soll laut Kautz gerade Neunkirchner Vereine abklappern und mit Bargeld-Spenden zu "kaufen" versuchen. Auch die Blauen bekommen ihr Fett weg: Der FPÖ-Spitzenkandidat forderte lautstark einen "Systemwechsel" – Kautz fragt provokant: "Von der Demokratie zur Autokratie?" Und die FPÖ-Forderung nach einer "Hausordnung" für Neunkirchen? Kautz' Reaktion: „Geht's noch?" Auch ansonsten sieht Kautz den aktuellen Wahlkampf sehr kritisch: "FPÖ und ÖVP richten sich permanent irgendwelche Anschuldigungen aus, anstatt Vorschläge für eine positive Zukunft unserer Stadt im Fokus zu haben. Fazit: In Neunkirchen wird's vor der Wahl so richtig schmutzig – und Kautz schießt aus allen Rohren!