"Team Kickl" steigt in Neunkirchen-Wahlkampf ein

Starker Auftritt der FPÖ Neunkirchen! Am Freitag, dem 22. Mai 2026, strömten zahlreiche begeisterte Bürger zum Sportplatz des SC Neunkirchen – und das mitten im Gemeinderatswahlkampf. Der Grund: die Mega-Veranstaltung "Neunkirchen in Bewegung – gesund in eine neue Zukunft".

FPÖ-Spitzenkandidat und Landtagsabgeordneter Helmut Fiedler macht klar, worum es geht: "Gesundheit und Beweglichkeit entscheiden darüber, wie wir im Alter leben. Man kann selbst viel tun, um möglichst lange schmerzfrei und selbstständig zu bleiben!" Und der Zuspruch gibt ihm recht – die Neunkirchner wollen's wissen!

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Profi-Coach zeigt, wie's geht

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Gemeinsam mit Sportwissenschaftler und Personal Coach Thomas Jerey gab's handfeste Tipps: praktische Übungen, clevere Trainingsansätze und alltagstaugliche Tricks gegen Schmerzen und für mehr Mobilität – direkt zum Mitmachen!

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Schnedlitz mit Hammer-Aussage

Auch FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz legte nach: "Eine lebenswerte Gemeinde bedeutet nicht nur Sicherheit und Infrastruktur, sondern auch Gesundheit und Lebensqualität!"Klartext: Wer gesunde Gemeinden will, muss jetzt handeln – und nicht erst, wenn's zu spät ist! Kurzum: Die FPÖ Neunkirchen setzt voll auf Prävention, Eigenverantwortung und Lebensqualität. Der Mensch im Mittelpunkt – das ist ihr Versprechen für die Gemeinderatswahl.