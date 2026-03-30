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Tiefgefrorene Erdbeeren werden in Mitry-Mory zu Fruchtzubereitungen – etwa für Joghurts.
© ORF

Umstrukturierung

Agrana: Raus aus Zucker, rein ins Fruchtgeschäft

30.03.26, 10:59
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Zuckerfabriken dicht, hunderte Jobs weg – die Agrana steckt mitten in der Krise. Doch der niederösterreichische Konzern hat einen Plan: weg vom schwächelnden Zuckergeschäft, hin zu Fruchtzubereitungen.  

Bei Joghurts, Puddings oder Eiscreme-Toppings ist Agrana bereits Weltmarktführer. CEO Stephan Büttner sieht das Unternehmen in einer „herausfordernden Phase der Transformation" – aber auf gutem Weg. Rund zwei Drittel der geplanten Umbaumaßnahmen seien bereits erledigt. Zuletzt kaufte Agrana ein slowenisches Unternehmen für Sirupe und Toppings. Auch der Standort Kröllendorf in Niederösterreich im Bezirk Amstetten soll möglicherweise ausgebaut werden.

Agrana: Raus aus Zucker, rein ins Fruchtgeschäft
© APA/MAX SLOVENCIK

Tulln bleibt!

Büttner Stephan, Agrana CEO
© David Bohman | Stephan Büttner, CEO Agrana Austria Beteiligungs AG

Der Zuckerstandort Tulln bleibt – „das steht überhaupt nicht zur Debatte", so Büttner. Das größte Wachstumspotenzial liegt aber klar im „Außer-Haus-Markt“: Coffeeshops, Schnellrestaurants, Eisdielen.
Neue Sorgen macht der Iran-Krieg: Bei Transportkosten rechnet Büttner bereits mit 15 bis 20 Prozent Mehrkosten – mit möglichen Folgen für die Supermarktpreise.

Was macht Agrana in Frankreich?

"Unsere Joghurt- und Dessertregale in den Supermärkten sind wirklich enorm. In Frankreich gibt es Joghurt in Sechzehner-Packungen zu kaufen, das überrascht Kollegen im Ausland oft. Ein Milchprodukt als Nachspeise gehört in Frankreich einfach dazu“, betont Dreux. Egal ob Zubereitungen für Joghurts, oder aber für Sirupe, Saucen oder Backwaren: Der Geschäftsbereich „Food and Beverage Solutions“, wie der Konzern ihn nennt, sei wesentlich stabiler als die Zucker- und Stärkeproduktion, bei Fruchtzubereitungen sei man sogar Weltmarktführer, hieß es bei einem Pressetermin in Frankreich in Mitry-Mory im  Arrondissement Meaux im Département Seine-et-Marne in der Region Île-de-France.

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