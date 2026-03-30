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Betriebsbesuch bei Austrotherm, von links nach rechts: Botschafterin Yvonne Toncic-Sorinj, Produktionsleiter Mladen Ivic, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Botschafter Daniel Gluncic und Bozana Kovacevic.
© NLK Khittl

Energie & Sicherheit

Niederösterreich und Kroatien vertiefen strategische Partnerschaft

30.03.26, 10:35
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Europas Energieversorgung steht auf wackligen Beinen. Komplizierte Krisen haben die Abhängigkeit Europas schonungslos offengelegt. Landeshauptfrau  Mikl-Leitner (ÖVP) reiste deshalb nach Kroatien – einem Land, das sich zum zentralen Energie-Hub für Europa entwickelt.  

Beim Flüssigerdgasterminal auf der Insel Krk sowie beim Ausbau der Pipeline-Infrastruktur sieht die Landeshauptfrau enormes Potenzial für ganz Mitteleuropa. "Europas Energieversorgung ist die Achillesferse unserer europäischen Gemeinschaft. Wir müssen sie breiter aufstellen und unabhängiger machen – nur so können wir Wirtschaftskraft und Wohlstand sichern", betonte Mikl-Leitner bei Treffen mit Premierminister Plenković sowie mehreren Ministern in Zagreb.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit dem kroatischen Verteidigungsminister Ivan Anusic. 

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit dem kroatischen Verteidigungsminister Ivan Anusic. 

© NLK Khittl

Doch nicht nur Energie stand auf der Agenda

Arbeitstreffen von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit dem Premierminister von Kroatien, Andrej Plenkovic.

Arbeitstreffen von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit dem Premierminister von Kroatien, Andrej Plenkovic.

© NLK Khittl

Niederösterreich-Exporte nach Kroatien sind in fünf Jahren um 70 Prozent auf 322 Millionen Euro gestiegen. Beim Thema Bahn will Niederösterreich – mit dem dichtesten Schienennetz Österreichs – als Technologiepartner punkten. Im Sicherheitsbereich fordert die Landeshauptfrau bessere Rahmenbedingungen für heimische Betriebe, die vom 800-Milliarden-Euro-Rüstungspaket der EU profitieren sollen. Zudem sprachen sich beide Seiten für eine rasche EU-Integration des Westbalkans aus. Fazit: Kroatien und Niederösterreich wollen ihre strategische Partnerschaft in Energie, Wirtschaft und Sicherheit deutlich ausbauen.

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