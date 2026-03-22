Unbekannter legte Feuer bei Linzer Supermarkt: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Mehrere Mülltonnen brannten aus.

Linz. Ein vorerst Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag Feuer bei einem Linzer Supermarkt gelegt. Der Brandstifter zündete in Kleinmünchen einen Hubwagen beladen mit Altpapier, Kartonagen und Mülltonnen an. Das Gefährt samt der Ladung wurde fast vollständig von den Flammen zerstört.

Kurz vor 21 Uhr ging der Brandalarm ein. Die Linzer Berufsfeuerwehr rückte aus und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude noch verhindern. Dadurch wurde ein größerer Schaden vermieden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.