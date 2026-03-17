Wahlkampfauftakt für NÖ Landarbeiterkammerwahl

Hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Landarbeiterkammer und Gewerkschaft nahmen am gestrigen Montag an der Wahlauftaktveranstaltung zur Landarbeiterkammerwahl 2026 in Sankt Pölten teil

An der Spitze des gestrigen Wahlkampfautakts standen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister, FCG NÖ-Vorsitzender Matthias Deiser, FCG-Bundesvorsitzende NR Romana Deckenbacher, Generalsekretär der Österreichischen Landarbeiterkammer Fabian Schaup, Amtsdirektorin der NÖ Landarbeiterkammer Bianca Pörner, Vizepräsident der NÖ Landwirtschaftskammer Lorenz Mayr, Vorsitzender der Landespersonalvertretung Johann Zöhling, Landtagsabgeordneter Florian Krumböck, Bundesvorsitzende Stv. der FCG-Jugend Caro Grömer, AK-Fraktionsvorsitzender Josef Hager, NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Katja Seitner, Landesgeschäftsführer der NÖ Senioren Hans Sommer, VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner und die Spitzenkandidaten LAK-Präsident Andreas Freistetter und LAK-Vizepräsidentin Judith Hartl.

NÖ als Agrarland Nummer 1

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte: „Niederösterreich ist das Agrarland Nummer 1 in Österreich – und das verdanken wir vor allem den Menschen, die tagtäglich draußen arbeiten: auf unseren Feldern, in unseren Wäldern, in Gärtnereien und in den Lagerhäusern. Sie leisten Großartiges für unser Land. Deshalb braucht es auch eine starke Interessenvertretung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im ländlichen Raum. Die Landarbeiterkammer setzt sich für die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in unserem Land ein und unterstützt sie mit einem vielfältigen Angebot. Mit Spitzenkandidat Andreas Freistetter und Spitzenkandidatin Judith Hartl haben die Kammerrätinnen und Kammerräte zwei starke Stimmen an der Spitze, die sich nicht wegducken, wenn es eng wird, sondern Verantwortung übernehmen und deren Wort gehört wird.“

Judith Hartl, Vizepräsidentin der Landarbeiterkammer erklärte das Wahlprozedere und betonte die Wichtigkeit einer starken Vernetzung, um die Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben stetig zu verbessern. „Als NÖ Landarbeiterkammer bieten wir unseren Mitgliedern ein breites Angebot an Leistungen, Service und Förderungen – von Bildungsangeboten über soziale Unterstützungen bis hin zu zahlreichen Beihilfen für Familien und junge Menschen. Dieses vielfältige Angebot wollen wir nicht nur erhalten, sondern zukünftig weiter ausbauen. Eine hohe Wahlbeteiligung ist uns besonders wichtig: Sie ist der beste Beweis, dass unsere Arbeit von unseren Mitgliedern geschätzt wird.“

Präsident Andreas Freistetter verwies in seiner Ansprache auf die Vielseitigkeit der insgesamt 120 Kandidatinnen und Kandidaten, die im „Team Freistetter – Liste 1 NÖAAB/FCG“ bereitstehen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den unterschiedlichsten Berufsgruppen mit frischem Schwung, neuen Ideen und klarem Blick nach vorne auch in Zukunft bestmöglich zu vertreten. „Wir alle stehen für Engagement, Erfahrung und große Verbundenheit mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Land- und Forstwirtschaft in Niederösterreich. Ich danke Euch allen, dass Ihr bereit seid, Verantwortung zu übernehmen. Wir, das Team Freistetter NÖAAB/FCG wollen unseren erfolgreichen Weg fortsetzen, damit die NÖ Landarbeiterkammer auch in den kommenden Jahren eine starke Stimme für ihre Mitglieder bleibt. Deshalb heißt es ab sofort: Jede Stimme zählt, Jede Stimme für das „Team Freistetter NÖAAB/FCG“ zählt!“