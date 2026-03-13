Alles zu oe24VIP
KC-135
© Getty

Iran-Krieg

Vier Tote bei Absturz von US-Tankflugzeug im Irak

13.03.26, 11:15
Teilen

Die US-Streitkräfte haben im Krieg mit dem Iran nach eigenen Angaben ein Tankflugzeug verloren.  

Vier Besatzungsmitglieder seien bei dem Absturz ums Leben gekommen, teilte das US-Militär am Freitag mit. Nach zwei weiteren Besatzungsmitgliedern werde gesucht. Es habe sich nicht um einen Abschuss gehandelt, hieß es. Eine vom Iran unterstützte Miliz erklärte, sie habe die KC-135 im Westirak abgeschossen.

Der Islamische Widerstand im Irak, eine Dachorganisation bewaffneter Gruppen, teilt mit, der Abschuss sei "zur Verteidigung der Souveränität und des Luftraums unseres Landes" erfolgt.

Das für den Nahen und Mittleren Osten zuständige US-Regionalkommando (CENTCOM) hatte berichtet, dass zwei Fluggeräte an dem Vorfall beteiligt waren. Eines sei sicher gelandet, das andere vom Typ KC-135 sei im Westen des Iraks "heruntergekommen".

