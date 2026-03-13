Experte: An DIESEM Tag fällt das Mullah-Regime

Der deutsch-iranische Journalist Michel Abdollahi wagt eine überraschend genaue Prognose.

Die US-amerikanischen und israelischen Angriffe auf den Iran dauern mittlerweile fast zwei Wochen an. Obwohl Ober-Mullah Khamenei bereits am ersten Kriegstag ausgeschaltet wurde, sitzt das Regime in Teheran scheinbar noch fest im Sattel. Geht es nach Journalist Michel Abdollahi, nicht mehr lange.

Der Deutsch-Iraner wagte bei Maybrit Illner eine genaue Prognose. 'Nach dem iranischen Kalender ist der letzte Dienstag vor Jahresende, das ist Dienstag nächste Woche, so etwas wie Silvester', so Abdollahi. "Da feiern die Menschen - das ist ein Tag, der im Iran immer zu Unruhen geführt hat. Es wird geböllert und die Jugend ist auf den Straßen. Es kann sein, dass, wenn die Menschen an diesem Tag auf die Straßen gehen, um auch ihre Wut rauszulassen", so der Journalist weiter.

Warten auf Tag X

"Das Ende des Fastenmonats Ramadan fällt dieses Jahr auf fast den gleichen Tag wie das Neujahrsfest", so der Experte weiter. Die Menschen würden nur darauf warten, wieder gegen das Regime zu protestieren, "Was mir berichtet wird, ist: Wir warten nur noch darauf, dass man uns sagt: Geht wieder auf die Straßen, damit wir von diesem System befreit werden. Wir wollen atmen. Wir wollen leben."

Abdollahi geht auch davon aus, dass Teile der Armee den Dienst quittieren und sich auf die Seite der Protestierenden stellen. "Es sieht so aus, als würde man die iranische Bevölkerung auf den Tag X vorbereiten wollen."