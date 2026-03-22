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Große Auswahl an Adizero-Modellen
© Adidas

Im Frühling

Adidas und Søstrene Grene eröffnen in der PlusCity

22.03.26, 12:48 | Aktualisiert: 22.03.26, 13:48
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Einerseits sportlich, andererseits gemütlich: Die anstehenden Eröffnungen im Shopping-Tempel. 

Pasching. Im Mai eröffnet ein Adidas in der PlusCity in der Nachbarschaft von Intersport Winninger. Adidas Samba für den Alltag werden ebenso erhältlich sein wie Adizero-Laufschuhe.Schon bald darf sich OÖ auch auf mehr dänisches Hygge freuen: Die Einzelhandelskette Søstrene Grene eröffnet ein neues Geschäft in der PlusCity in Pasching. Die Oberösterreicher kennen das Konzept mit den vielen Wohnaccessoires von der Linzer Landstraße, hier hat der erste Shop vor rund vier Monaten eröffnet. Das 242 m² große Geschäft wird mit dem neuesten Ladenkonzept „Retail for the Senses“ gestaltet. Die Wege werden breiter und erinnern an Boulevards, während sie sich an anderen Stellen verengen und kleinere Gassen nachahmen. Einige Regale sind hoch und an Wolkenkratzer angelehnt, andere niedrig wie Stadthäuser

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