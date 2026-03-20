20 Jahre später: Bruce Willis kehrt nach Wien zurück

Vor 20 Jahren sorgte Hollywood-Star Bruce Willis mit seinem Besuch in Wien für Aufsehen. Nun ist er zurück - und bleibt diesmal für immer.

Am 27. Juni 2006 besuchte Bruce Willis erstmals die Bundeshauptstadt, um im Gartenbaukino die Premiere des Animationsfilms "Ab durch die Hecke" zu bewerben. Darin lieh er Waschbär "RJ" seine Stimme. Der Actionheld zeigte sich damals begeistert und bezeichnete Wien als "prächtige und wunderschöne Stadt".

© Madame Tussauds Wien

Jetzt feiert Willis sein lang ehrsehntes Wien-Comeback - als Wachsfigur. Das täuschend echte Ebenbild ist ab sofort bei Madame Tussauds im Wiener Prater zu sehen. Im schwarzen Anzug empfängt der Hollywood-Star die Besucher bereits im Eingangsbereich.

"Die Figur von Bruce Willis ist eine Hommage an einen Schauspieler, den wir für seine einzigartige Filmkarriere ehren möchten", erzählt Lukas Rauscher, Pressesprecher von Madame Tussauds Wien. "Mit seinen über 140 Produktionen im Film- und Fernsehen und zahlreichen Auszeichnungen begeistert er das Publikum bis heute und wir freuen uns sehr, ihn nun erneut in Wien begrüßen zu dürfen."