Teenie (17) von Kindern mit Metallrohr niedergeschlagen

Der jüngste Täter ist erst 12 Jahre alt.

Ein 17-Jähriger traf sich am Donnerstagabend mit einem flüchtigen Bekannten sowie zwei weiteren ihm unbekannten Jugendlichen in Ottakring. Die vier Jugendlichen waren zunächst gemeinsam in der Gallitzinstraße unterwegs, als einer der beiden Burschen plötzlich ein Metallrohr aus seiner Jacke zog und den 17-Jährigen aufforderte, seine Taschen zu leeren.

Der Angreifer schlug das Opfer danach mit der Faust zwei Mal ins Gesicht, anschließend attackierte er den 17-Jährigen, der bereits am Boden lag, brutal mit der Metallstange.

Die beiden anderen Tatverdächtigen traten ebenfalls auf das Opfer ein. Danach raubte das Trio einen E-Scooter sowie Bargeld und flüchtete.

Junge Täter wurden Betreuer übergeben

Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es den Beamten, die drei Tatverdächtigen auszuforschen und anzuhalten. Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei 13-Jährige, einen Weißrussen und einen Rumänen sowie einen erst 12-jährigen Serben. Sie wurden nach der Sachverhaltsklärung den Betreuern ihrer zuständigen Wohngemeinschaften übergeben.

Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien vor Ort notfall-medizinisch erstversorgt und im Anschluss mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.