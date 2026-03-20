Niederösterreich ist und bleibt SPARGEL-BUNDESLAND Nr. 1

Mit den ersten warmen Tagen steigt auch die Nachfrage nach Spargel im Lebensmitteleinzelhandel. Aktuell stammt das Angebot jedoch noch ausschließlich aus dem Ausland, österreichischer Spargel ist derzeit noch nicht verfügbar. Die regionale Ernte beginnt heuer voraussichtlich Ende März.

Ab dann wird auch österreichischer Spargel im Handel verfügbar sein. Spargel zählt zu den beliebtesten Frühlingsgemüsen und ist aus der österreichischen Küche nicht wegzudenken. Frische, kurze Transportwege und geprüfte Qualität machen regionalen Spargel besonders attraktiv. Bis dieser jedoch im Handel erhältlich ist, überbrücken Importe die Nachfrage.

Noch kein österreichischer Spargel im Handel

Legierte Spargelsuppe mit Lachsnockerln und Kräuteröl. © Albert

Laut Versorgungsbilanz der Statistik Austria wurden im Jahr 2025 rund 4.300 Tonnen Spargel nach Österreich importiert. Die wichtigsten Herkunftsländer waren Ungarn (31 %), Spanien und Italien (je 26 %), Deutschland (7 %) sowie Peru (3 %).

Niederösterreich bei heimischem Spargel führend

Derzeit liegt in den Supermärkten ausschließlich importierte Ware auf. Das ist saisonal üblich: Die österreichische Spargelernte startet heuer Ende März/Anfang April und dauert traditionell bis zum Johannistag am 24. Juni.

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Produktion leicht gestiegen, Markt stabil

Die österreichische Spargelproduktion lag 2025 bei rund 2.807 Tonnen und damit leicht über dem Vorjahr mit 2.723 Tonnen. Rund zwei Drittel entfielen auf weißen Spargel, etwa ein Drittel auf grünen Spargel (Chart 1).

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Im Lebensmitteleinzelhandel zeigte sich zuletzt eine leicht rückläufige Mengenentwicklung: 2025 wurden rund 2.247 Tonnen verkauft (2024: 2.381 Tonnen), während der Umsatz auf knapp 22 Millionen Euro anstieg (Chart 2). Höhere Preise und eine etwas spätere Ernte führten zu einer stärkeren Präsenz importierter Ware im Handel.

Niederösterreich bleibt führend

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Der Spargelanbau konzentriert sich weiterhin auf wenige Regionen: Niederösterreich ist mit rund 65 % der Produktion das wichtigste Bundesland, gefolgt von Oberösterreich mit etwa 18 %. Gemeinsam bilden sie das Zentrum des heimischen Spargelanbaus.

Regionale Qualität erkennen

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Wer beim Einkauf auf regionale Herkunft achten möchte, sollte gezielt zum rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel greifen. Dieses garantiert, dass der Spargel zu 100 % in Österreich angebaut und geerntet wurde und strengen Qualitätskontrollen unterliegt.