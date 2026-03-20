Strandbad Baden feiert 100-jähriges Jubiläum

Es ist ein runder Geburtstag, der es in sich hat: Das Strandbad Baden startet in die neue Saison, die mehr zu bieten hat als je zuvor. Die Besucher dürfen sich auf einen Sommer voller Highlights freuen.

Am 1. Mai fällt der Startschuss für das Jubiläumsjahr in Baden südlich von Wien. Prunkstück ist eine neue Wasserrutsche, die für erfreulichen Nervenkitzel sorgen soll. Dazu kommen moderne Daybeds, die dem traditionsreichen Bad ein exklusives Lido-Feeling verleihen und den Aufenthalt spürbar angenehmer machen.

Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli, Strandbad-Betriebsleiter Harald Gölles und das gesamte Strandbad-Team freuen sich darauf, diesen besonderen Sommer gemeinsam mit den Gästen zu feiern. © Kollerics

Über die gesamte Saison hinweg wird das Areal zur Eventzone: Von Klassik bis Kabarett, von entspannten Abenden bis zu Partys ist alles für einen Sommer der Superlative vorprogrammiert. Höhepunkt ist der 24. Juli - jenes Datum markiert den 100. Jahrestag der ursprünglichen Eröffnung. Das große Geburtstagsfest soll alles Bisherige in den Schatten stellen.

Wer noch tiefer eintauchen möchte, kann im Rollettmuseum auf Entdeckungsreise gehen: Eine Sonderschau mit historischen Fotografien und Filmaufnahmen eröffnet spannende Einblicke in 100 Jahre Strandbad.