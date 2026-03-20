Der Osterhase versteckt in NÖ 5 Mio. Schokohasen und 10 Mio. Eier

55 Euro wollen die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher heuer im Durchschnitt für Ostergeschenke ausgeben. Mit erwarteten Ausgaben in Höhe von insgesamt 53 Millionen Euro bleiben die Aussichten für den NÖ Einzelhandel stabil.

Mit dem Osterfest wird nach christlichem Glauben die Auferstehung Christi gefeiert. Auch für den heimischen Einzelhandel ist das Osterfest von großer Bedeutung. „Für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ist Ostern ein wichtiger Kaufanlass und für den heimischen Handel eine stabile Umsatzmöglichkeit“, erklärt Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), und verweist auf aktuelle Zahlen der KMU Forschung Austria.

73 Prozent der Niederösterreicher:innen wollen heuer jemanden zu Ostern beschenken. „Das zeigt, dass das Osterfest weiterhin einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft genießt und sich diese Bedeutung auch im Einkaufsverhalten widerspiegelt. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen bleiben die Ausgaben auf konstantem Niveau“, so Kirnbauer. Nach Gesamtausgaben von 54 Mio. Euro im Vorjahr wird heuer ein Wert von 53 Mio. Euro erwartet. Pro Kopf sind Ausgaben von 55 Euro geplant. Rund zwei Drittel (65 %) wollen dabei gleich viel ausgeben wie im Vorjahr, während 20 Prozent mit Mehrausgaben planen und 15 Prozent ihr Budget reduzieren möchten.

Ranking der beliebtesten Geschenke

Ein Blick auf die beliebtesten Geschenke zeigt: Süßigkeiten/Schokolade/Pralinen bleiben mit 65 Prozent unangefochten auf Platz eins. Dahinter folgen gekochte und gefärbte Eier (57 Prozent). Spielsachen und Bargeld werden jeweils von 29 Prozent genannt, gemeinsame Unternehmungen wie Ausflüge oder Konzertbesuche von 27 Prozent.

„Die Zahl der Ostereier und Osterhasen ist auch heuer beachtlich: Rund 5 Millionen Schokohasen und etwa 10 Millionen Ostereier werden in Niederösterreich verschenkt“, nennt Kirnbauer weitere Zahlen und ergänzt: „Erfreulich ist, dass 83 Prozent ihre Geschenke im stationären Handel kaufen wollen.“ Auch der Onlinehandel spielt mit 32 Prozent eine ergänzende Rolle.

Nachhaltigkeit bleibt wichtig – Preis entscheidend

Nachhaltigkeit spielt für Niederösterreichs Konsument:innen weiterhin eine bedeutende Rolle. 60 Prozent geben an, dass ihnen nachhaltige Produkte eher oder sehr wichtig sind, während 40 Prozent nur gelegentlich oder gar nicht darauf achten.

Bei der Zahlungsbereitschaft zeigt sich jedoch Zurückhaltung: 37 Prozent würden bis zu 10 Prozent mehr für nachhaltige Produkte bezahlen, 19 Prozent akzeptieren einen Aufpreis von bis zu 20 Prozent. Deutlich wird aber auch: Die Hälfte der Befragten würde nur dann nachhaltiger kaufen, wenn der Preis gleich bleibt oder günstiger ist. Sehr hohe Aufpreise stoßen auf keine Akzeptanz.

Ostern als Familienfest fest verankert

77 Prozent der Niederösterreicher:innen wollen das Osterfest heuer feiern. Im Mittelpunkt stehen dabei traditionelle Aktivitäten: 71 Prozent besuchen Familie oder Verwandte, 58 Prozent feiern mit einem gemeinsamen Osteressen oder einer Jause.

Auch klassische Bräuche bleiben lebendig: Eierpecken (47 %), Ostereiersuchen (44 %), der geschmückte Osterstrauch (38 %) sowie das Färben von Ostereiern (35 %) gehören für viele weiterhin dazu. „Egal für welche Tradition – im heimischen Fachhandel findet der Osterhase mit Sicherheit das Passende“, betont Kirnbauer.

Zum OsterfestIn der Osternacht zwischen Karsamstag und Ostersonntag wird im Christentum traditionell das höchste Fest im Kirchenjahr begangen. Mit der Auferstehung Jesu Christi beginnt am Ostersonntag die österliche Freudenzeit, die bis einschließlich Pfingsten andauert. Ostern gilt als zentrales Fest des christlichen Glaubens und steht für Hoffnung, Neubeginn und Gemeinschaft.