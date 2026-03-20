Ramsar-Status für Thayatal: NÖ-Naturjuwel erhält internationales Gütesiegel

Der Nationalpark Thayatal rückt ins internationale Rampenlicht: Eine neue Auszeichnung hebt die Bedeutung der Region auf eine ganz neue Ebene.

Jetzt ist es amtlich: Das Sekretariat der Ramsar-Konvention hat den niederösterreichischen Nationalpark offiziell als Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung anerkannt. Damit zählt die Flusslandschaft entlang der Thaya nun zu den weltweit besonders schützenswerten Naturgebieten. Die 1971 gegründete Konvention verfolgt das Ziel, wertvolle Feuchtlebensräume langfristig zu erhalten. Auch wenn der Status in Österreich keinen eigenen Rechtsschutz bringt, gilt er als herausragendes Qualitätssiegel.

Kajamündung. © Rupert Kogler

Seit dem Jahr 2000 schützt der kleinste Nationalpark Österreichs eine der letzten naturnahen Tallandschaften Mitteleuropas. Auf 13,6 Quadratkilometern finden sich Auwälder, Trockenrasen, Felsen und eine frei fließende Thaya. Diese Vielfalt macht das Gebiet zu einem Biodiversitäts-Hotspot: Mehr als die Hälfte aller heimischen Amphibien-, Reptilien- und Schmetterlingsarten lebt hier, ebenso wie ein Drittel der hiesigen Brutvögel. Der grenzüberschreitende Charakter mit dem tschechischen Nationalpark Podyjí wird nun ebenfalls stärker betont, wobei derzeit an einer entsprechenden Anerkennung als transnationales Ramsar-Gebiet gearbeitet wird

Fischotter. © Andreas Häusler

Mit der Aufnahme in die Ramsar-Liste wächst auch die Verantwortung: Natürliche Flussdynamik, sensible Lebensräume und Forschung sollen langfristig gesichert werden. Das ist vor allem hinsichtlich der 100.000 Gäste von großer Wichtigkeit, die jährlich den Nationalpark besuchen.

Schwarzstorch. © Neffe Marek

Stimmen zur Auszeichnung

"Die Anerkennung des Nationalparks Thayatal als neues Ramsar-Gebiet setzt ein weiteres starkes Zeichen für den Schutz wertvoller Lebensräume in Österreich. Sie betont unsere Verantwortung, diese einzigartigen Ökosysteme für künftige Generationen zu bewahren. Insgesamt sind damit bereits 26 bedeutende Naturlandschaften in Österreich als Ramsar-Gebiete ausgewiesen, darunter vier Nationalparks, zahlreiche Moore sowie ökologisch hochwertige Flusslandschaften", so Bundesminister Norbert Totschnig in einer Presseerklärung anlässlich des Internationalen Tag des Wassers am 22. März.

Auch Naturschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz freut sich über die Auszeichnung: "Diese internationale Anerkennung zeigt, welchen hohen naturschutzfachlichen Wert unsere Naturlandschaften haben. Zahlreiche in Niederösterreich seltene oder bedrohte Arten wie Seeadler, Schwarzstorch, Eisvogel oder Edelkrebs haben hier im Thayatal einen geschützten Lebensraum gefunden. Mehr als die Hälfte der heimischen Amphibien, Reptilien und Säugetiere Österreichs sind hier im Nationalpark Thayatal zu finden. Das beweist, wie wichtig Schutzgebiete für den Erhalt der Artenvielfalt sind."

"Die Aufnahme in die Ramsar-Liste ist für uns eine große Ehre und zugleich ein Auftrag für weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensräume", erklärt Nationalpark-Direktor Christian Übl. "In den letzten Jahren wurden von österreichischer und tschechischer Seite zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um die natürliche Entwicklung des grenzüberschreitenden Schutzgebietes weiter zu fördern. Aktuell gelten bereits 80 Prozent der Waldlebensräume als naturnah und 5 Prozent als natürlich. Die Auswirkungen des Schwallbetriebes des Kraftwerks Vranov/Frain auf die Gewässerökologie der Thaya wurden durch die Erhöhung des Mindestdurchflusses und die Kappung der Schwallspitzen wesentlich verbessert. Dadurch hat sich der Bestand der Fischpopulationen in der Thaya seit 2007 von 63 kg/ha auf 119,1 kg/ha fast verdoppelt."