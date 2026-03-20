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Straßenbahnunfall Hochstädtplatz
© Googlemaps

Fast 2 Promille

Unfall mit Straßenbahn: Fußgänger (65) in Lebensgefahr

20.03.26, 12:25
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Der 65-Jährige geriet bei dem Crash unter die Straßenbahn. 

Zu einem furchtbaren Straßenbahnunfall kam es am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in der Brigittenau. Nach bisherigen Erhebungen lenkte eine 26-jährige Straßenbahnfahrerin  am Höchstädtplatz, von der Marchfeldstraße kommend in Fahrtrichtung Dresdner Straße, in den Haltestellenbereich ein.

Ein 65-Jähriger hielt sich zu diesem Zeitpunkt auf der Haltestelleninsel im Bereich des Randsteins zu den Straßenbahnschienen auf. Als die Straßenbahn vorbeifuhr, die Lenkerin versuchte den Mann noch zu warnen, kam es zum Zusammenstoß. Der 65-Jährige geriet dabei zwischen Randstein und Straßenbahn, teilweise unter das Gefährt, das nach einer eingeleiteten Notbremsung zum Stillstand kam. Unter anderem trug er ein Schädel-Hirn-Trauma, eine Milzruptur und mehrere Brüche davon.

Unfallopfer in Lebensgefahr

Der lebensgefährlich Verletzte wurde von der Berufsfeuerwehr aus seiner misslichen Lage geborgen und anschließend von der Rettung ins Spital gebracht. Bei dem 65-Jährigen wurde eine Alkoholisierung von 1,89 Promille festgestellt.

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