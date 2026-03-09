Meteorit schlägt direkt im Schlafzimmer ein

Ein Meteor ist am Sonntag in die Erdatmosphäre eingetreten und dann größtenteils verglüht. In Koblenz krachten Bruchstücke sogar durch ein Hausdach und landeten direkt im Schlafzimmer eines Wohnhauses, berichtet "Bild".

Deutschland. Der Vorfall am Sonntag sorgte für einen Großeinsatz. In Koblenz durchschlug ein Teil des Himmelskörpers das Dach. Benjamin Marx, Einsatzleiter der Feuerwehr Koblenz, sagte gegenüber "Bild": "Es kam mehrfach zu Niedergängen und hier auch zu einem Einschlag in ein Wohngebäude." Verletzt wurde zum Glück niemand.

© APA/dpa/Thomas Frey

© APA/dpa/Thomas Frey

Durch die Wucht entstand laut dem Medienbericht ein Loch in der Größe eines Fußballs. Trümmer beschädigten zudem Häuser im Hunsrück und in der Eifel. "Wir wissen, dass es ein Meteor oder Meteorit gewesen ist, ob es dazu noch nähere Informationen geben wird, kann derzeit nicht gesagt werden", sagte ein Sprecher des deutschen nationalen Lage- und Führungszentrums für Sicherheit im Luftraum in NRW gegenüber "Bild".

© APA/TNN/Gianni Gattus

Bewohner hatten riesiges Glück

Zuvor war eine helle Feuerkugel am Himmel sichtbar. Zeugen berichteten von einem Blitzen und einem gewaltigen Krachen. Zuerst vermuteten viele Weltraumschrott oder einen Flugzeugabsturz, doch die Polizei gab schnell Entwarnung. In sozialen Netzwerken verbreiteten sich hunderte Fotos des Spektakels.

Ein Meteor ist die Leuchterscheinung, ein Meteorit der Rest, der den Boden erreicht. Der Himmelskörper war mehrere Sekunden lang mit einer deutlichen Spur am Himmel zu sehen, bevor er zerbrach. Wie hoch der Sachschaden insgesamt ist, bleibt derzeit noch unklar.