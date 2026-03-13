Enthüllung: Neues Bild von Andrew und Epstein aufgetaucht

Ein bisher unbekanntes Foto zeigt den früheren Prinzen Andrew gemeinsam mit dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Das Bild stammt aus kürzlich veröffentlichten US-Justizakten.

In den tausenden Dokumenten, die das US-Justizministerium nach einem Gesetz des Kongresses veröffentlichen musste, findet sich brisantes Material für das britische Königshaus.

Auf dem Bild sitzt Andrew Mountbatten-Windsor an einem Tisch auf einer Veranda. Er ist dort zusammen mit dem 2019 verstorbenen Jeffrey Epstein und dem früheren britischen Botschafter in den USA, Peter Mandelson, zu sehen. Alle drei Männer blicken direkt in die Kamera. Der britische Sender iTV hatte als erstes über diesen Fund berichtet.

© U.S. Department of Justice

Entstehung auf Martha's Vinyard

Das Bild war der Öffentlichkeit bisher nicht bekannt. Laut Informationen des Senders soll die Aufnahme auf der US-Insel Martha's Vinyard entstanden sein. Zeitlich wird das Foto vermutlich in die Jahre zwischen 1999 und 2000 eingeordnet.

© US Department of Justice

Veröffentlichung durch US-Behörden

Der mittlerweile seines Titels enthobene Prinz Andrew ist auf dem Foto deutlich zu erkennen. Die Veröffentlichung ist Teil einer massiven Offenlegung von Dokumenten durch die US-Behörden. Es ist das erste Mal, dass ein direktes gemeinsames Foto der beiden Männer in diesem Kontext auftaucht, was die bisherigen Berichte über ihre Verbindung untermauert.