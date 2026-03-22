Klein-Lkw kracht in Gegenverkehr: Vier Schwerverletzte

Mehrere Schwerverletzte, Leichtverletzte und Totalschäden an den vier beteiligten Fahrzeugen hat ein Frontalcrash am Samstag im Bezirk Imst mit sich gezogen.

Tirol. Mehrere Schwerverletzte, Leichtverletzte und Totalschäden an den vier beteiligten Fahrzeugen hat ein Frontalcrash am Samstag im Bezirk Imst mit sich gezogen. Ein 19-Jähriger ist laut Polizei mit einem Klein-Lkw bei Karres auf die Gegenfahrbahn gekommen und kollidierte frontal mit drei entgegenkommenden Fahrzeugen. Die vier Schwerverletzten wurden in die Uniklinik Innsbruck und ins Krankenhaus Zams gebracht, die drei Leichtverletzten - darunter der 19-Jährige - nach Zams.

© Stadtfeuerwehr Imst

Laut Mitteilung der Landespolizeidirektion Tirol geriet der 19-Jährige am späten Nachmittag aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Der erste Pkw - gelenkt von einem 74-Jährigen - wurde in eine parallel zur Fahrbahn verlaufende Ausweiche geschleudert. Der Lenker wurde schwer verletzt, ebenso wie die 34-jährige Lenkerin des zweiten Pkw. Zwei Beifahrerinnen (45 und 32 Jahre) erlitten ebenfalls schwere Verletzungen.

© Stadtfeuerwehr Imst

© Stadtfeuerwehr Imst

Im dritten Fahrzeug, ebenfalls ein Klein-Lkw, blieb der 59-jährige Lenker aus Bosnien und Herzegowina unverletzt, während seine beiden ungarischen Beifahrer (48 und 49 Jahre) leichte Verletzungen davontrugen. Die Bergung und Versorgung wurde von den Feuerwehren Imst und Karres, der Rettung sowie drei Notarzthubschraubern durchgeführt.