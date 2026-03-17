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Flick
© APA

Nach Wahl

Zukunft von Flick bei Barca entschieden

17.03.26, 12:06
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Der Vertrag von Hansi Flick beim FC Barcelona läuft noch bis Sommer 2027, von einer Verlängerung war bislang nicht die Rede. Nun scheint sich seine Zukunft entschieden zu haben.

Erst kürzlich wurde Joan Laporta als Präsident bei Barcelona wiedergewählt, obwohl sein Konkurrent Victor Font den Fans eine Rückkehr von Lionel Messi versprach.

Nun meldete sich der 63-Jährige in einem Interview mit dem Sender "RAC1" zu Wort. Dabei sprach er über die Zukunft des deutschen Trainers.

Barca-Präsident: "In Kürze bekanntgegeben"

Und seine Aussage wird für Freudentaumel unter den Blaugrana-Anhängern sorgen: Flick wird bei den Katalanen verlängert. "Er ist dafür – und wir werden die Vereinbarung in Kürze bekannt geben, da er sich hier sehr wohlfühlt", gab sich Laporta zuversichtlich.

Generell fand er nur lobende Worte für den 61-Jährigen, unter dem eine Meisterschaft und eine Copa del Rey sowie zwei Superpokale gewonnen wurden: "Ich halte es für möglich, dass er weitere fünf Jahre bei Barca bleibt. Er ist ein junger, energiegeladener Mann, der sich in der Stadt wohlfühlt."

Aktuell ist Barca auf Double-Kurs in Liga und Champions League. Das Verhältnis zwischen Laporta und Flick gilt seit jeher als sehr gut, der Deutsche nannte den Präsidenten gar als Grund, wieso er bei Barcelona ist.

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