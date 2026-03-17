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Simon Eder
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"Wir sagen Hallo"

Es sind Zwillinge! Baby-Glück im ÖSV-Team

17.03.26, 11:01
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Große Freude im österreichischen Biathlon-Lager: Der ehemalige ÖSV-Athlet Benjamin Eder und seine Frau Mari sind erstmals Eltern geworden. Das Paar begrüßte vor wenigen Tagen gleich zwei neue Familienmitglieder. 

Mittwoch, 25. Februar 2026 – diesen Tag wird das Biathlon-Paar nie vergessen. Die gebürtige Finnin Mari Eder brachte zwei gesunde Mädchen zur Welt. Auf Instagram teilte das Paar das Glück mit einem Foto der winzigen Babyfüße und schrieb dazu: „Zwei liebe kleine Mädchen sind auf die Welt gekommen und haben unsere Herzen gestohlen.“

Gratulationen aus der Weltklasse

Die Nachricht löste in der Wintersport-Szene eine Welle der Begeisterung aus. Neben ehemaligen Weggefährtinnen wie Kaisa Mäkäräinen gratulierten auch aktive Stars wie die Gesamtweltcup-Zweite Suvi Minkkinen und Lisa Vittozzi. Mari Eder, die bis 2023 unter ihrem Geburtsnamen Laukkanen im Weltcup startete, feierte in ihrer Karriere unter anderem zwei Siege am Holmenkollen in Oslo.

Simon Eder als aktiver Biathlet: 

Simon Eder
© APA

Es sind Zwillinge! Baby-Glück im ÖSV-Team
© Getty Images

Vom Weltcup ins Privatleben

Benjamin Eder beendete seine aktive Laufbahn bereits vor über 20 Jahren, blieb dem Sport aber als Skitechniker für das österreichische Nationalteam treu.

Mari beendete ihre Karriere im März 2023, nachdem am Saisonende gesundheitliche Probleme aufgetreten waren. „Leider traten am Ende der Saison einige Herzprobleme auf“, erklärte sie damals den Schritt in den Ruhestand.

Neues Kapitel in Österreich

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2018 lebt die Finnin mit dem Österreicher zusammen. Nachdem sie im Oktober 2025 ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hatte, genießt die Familie nun die erste Zeit zu viert.

Während Benjamin weiterhin für den perfekten Schliff der österreichischen Ski sorgt, steht nun erst einmal die neue Rolle als Zwillingseltern im Mittelpunkt.

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