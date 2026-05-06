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© Getty

Transfer-Beben

Mbappé vor Real-Abschied? Liverpool plant den Mega-Coup

06.05.26, 20:34
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Paukenschlag in Madrid! Trotz einer Wahnsinns-Torquote steht Kylian Mbappé bei Real massiv in der Kritik. Nun berichtet ein spanisches Portal über ein konkretes Interesse des FC Liverpool.

Die Ära von Kylian Mbappé bei Real Madrid könnte schneller enden als gedacht. Wie das spanische Transfer-Portal "Fichajes" am Mittwochabend berichtete, bereitet der FC Liverpool ein spektakuläres Angebot für den französischen Ausnahmekönner vor. Obwohl der 27-Jährige mit 41 Toren und 6 Assists in 41 Pflichtspielen der laufenden Saison 2025/26 rein statistisch liefert, steht er aufgrund des ausbleibenden sportlichen Erfolgs der Königlichen im Zentrum der Kritik.

Krise bei den Königlichen

Die Vereinsführung von Real Madrid sieht sich laut dem Bericht von "Fichajes" gezwungen, alle Szenarien sorgfältig zu prüfen. Ein Verbleib von Mbappé würde ein sensibles Management der aktuellen Stimmung erfordern, während ein Verkauf im kommenden Sommer einen radikalen Umbruch im Projekt von Präsident Florentino Pérez bedeuten würde. In Spanien wird Mbappé zunehmend als Symbol für die mangelnde Balance im Starensemble der Madrilenen wahrgenommen.

Liverpool lauert auf die Chance

Die "Reds" aus Liverpool planen für die kommende Saison einen massiven Kaderumbau und sehen in Mbappé das fehlende Puzzleteil, um international wieder ganz oben anzugreifen. Für den französischen Nationalspieler wäre es die Chance, das Kapitel Madrid nach nur zwei Jahren zu schließen und sich in der Premier League neu zu beweisen.

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