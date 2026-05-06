BT Füchse werfen Linz nach Krimi aus dem Titelrennen

In der Handball-Liga Austria (HLA) sind am Mittwochabend die ersten zwei Halbfinalisten gelandet. Während Bad Vöslau und die BT Füchse jubeln, müssen andere Teams in die Verlängerung.

Grunddurchgangssieger Bad Vöslau steht im Halbfinale der HLA-Meisterschaft. Die Niederösterreicher setzten sich am Mittwochabend in einer hart umkämpften Partie bei der HSG Bärnbach/Köflach mit 28:26 (17:14) durch. Damit entschied der Favorit die "best-of-three"-Serie gegen die Weststeirer vorzeitig mit 2:0 für sich. Ebenfalls den Sack zu machten die BT Füchse: In einem nervenaufreibenden Krimi gegen den HC Linz behielten die Steirer mit 28:27 (13:13) knapp die Oberhand und steigen ebenfalls mit einem 2:0-Seriensieg auf.

Krems erzwingt dritten Akt

Einen ganz anderen Abend erlebte der UHK Krems. Nach der Auftaktpleite gegen den SC Ferlach standen die Wachauer mit dem Rücken zur Wand, antworteten aber eindrucksvoll. Mit einem klaren 35:23 (15:11)-Erfolg glichen die Kremser in der Serie auf 1:1 aus. Vor allem eine bärenstarke zweite Halbzeit sorgte dafür, dass die Entscheidung nun vertagt wird. Das alles entscheidende dritte Match findet am Samstag (18:30 Uhr/live Sport24-Liveticker) in Ferlach statt.

Entscheidungs-Samstag im Ländle

Nicht nur in Kärnten wird es am Wochenende heiß hergehen. Auch im Westen steht ein Showdown an: Der HC Hard empfängt am Samstag (18:30 Uhr/live Sport24-Liveticker) in der heimischen Halle die Fivers Margareten. In diesem Duell der Schwergewichte kämpfen die Vorarlberger und die Wiener ebenfalls in einem dritten Spiel um das begehrte Ticket für das Halbfinale. Für Spannung ist in der höchsten österreichischen Spielklasse also definitiv gesorgt.