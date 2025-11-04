Arnautovic trauert: Trainer bricht während Spiel zusammen - tot

Mladen Žižović wurde nur 44 Jahre alt.

Große Trauer in der serbischen Liga. Der bosnisch-herzegowinische Trainer Mladen Žižović starb am Montag im Alter von nur 44 Jahren während eines Spiels seines Vereins FK Radnički 1923 gegen FK Mladost Lučani in der Superliga.

Große Trauer

In der 22. Minute kollabierte Žižović plötzlich neben der Trainerbank. Sofortige Erste-Hilfe-Maßnahmen und der Transport ins Krankenhaus blieben ohne Erfolg – wenig später wurde sein Tod bestätigt. Das Spiel wurde abgebrochen.

Žižović bestritt als aktiver Fußballer zwei Länderspiele für Bosnien, als Trainer betreute er mehrere Vereine in Bosnien und Serbien.

Die Trauer ist groß, auf Instagram reagierte auch Marko Arnatutovic, der seit Sommer für Roter Stern Belgrad spielt.