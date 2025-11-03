Rangnick verkündet letzten WM-Quali-Kader

Jetzt wird’s ernst für das ÖFB-Team! Die WM-Qualifikation für Nordamerika 2026 steuert auf ihr großes Finale zu – und Teamchef Ralf Rangnick verkündet am Dienstag (13 Uhr, live auf ORF Sport+) erstmals im neuen ÖFB-Campus in Aspern seinen letzten Quali-Kader.

Die Ausgangslage ist klar: Zwei Spiele, zwei Chancen, ein großes Ziel – die erste rot-weiß-rote WM-Teilnahme seit 1998. Am 15. November wartet zunächst das Pflichtspiel auf Zypern (18 Uhr, live auf ORF1), ehe drei Tage später in Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Bosnien und Herzegowina das alles entscheidende Duell um das WM-Ticket 2026 steigt.

Team hat WM-Party in der eigenen Hand

Spätestens dann wollen David Alaba & Co. den Traum einer ganzen Fußballnation wahrmachen – und nach fast drei Jahrzehnten endlich wieder auf der größten Bühne der Welt stehen. Als Tabellenführer der Gruppe H, zwei Punkte vor der Balkan-Truppe rund um Altstar Edin Džeko, hat das ÖFB-Team die Qualifikation trotz der jüngsten 0:1-Pleite in Rumänien weiter in der eigenen Hand.

Die Rechnung ist einfach: Mit einem Sieg im abschließenden Heimspiel gegen Bosnien wäre das WM-Ticket fix, unabhängig vom Ergebnis zuvor gegen Zypern. Auch ein Erfolg auf Zypern könnte reichen – wenn Bosnien am selben Tag nicht gegen Rumänien gewinnt.

Arnautovic meldet sich fit

Erfreuliche Nachrichten gibt es auch personell: Rekordtorschütze Marko Arnautovic steht rechtzeitig zum heißen Herbst wieder bereit. Nach seiner Oberschenkelverletzung feierte der 36-Jährige am Sonntag beim 1:1 von Roter Stern Belgrad gegen Radnik Surdulica sein Comeback – ein starkes Signal zur rechten Zeit.