Comeback-Kracher! Arnautovic pünktlich fit für Österreichs WM-Showdown

Perfektes Timing! Rekordtorschütze Marko Arnautovic meldet sich nach großer Schrecksekunde pünktlich zum heißen Herbst des ÖFB-Teams wieder fit.

Er ist wieder da! Marko Arnautovic steht nach seiner Verletzungspause wieder auf dem Platz – und das rechtzeitig vor den entscheidenden WM-Qualifikationsspielen des ÖFB-Teams. Beim 1:1-Heimremis von Roter Stern Belgrad gegen Radnik Surdulica feierte der 36-Jährige am Sonntag sein Comeback – und das in der Startelf. Es war sein erster Einsatz seit dem schmerzhaften 0:2 in der Europa League gegen Braga, als er unter lauten Schmerzensschreien vom Feld humpelte und eine Oberschenkelverletzung davontrug.

Der ÖFB-Rekordknipser fiel zuletzt mit einer Oberschenkelblessur aus. © Getty

Letzte Generalprobe vor Zypern & Bosnien

Roter Stern dominierte die Partie, ging nach der Pause durch Katai (51.) verdient in Führung, doch der zweite Treffer wollte nicht fallen. Stattdessen bestrafte Jovanovic (64.) die Nachlässigkeit eiskalt mit dem Ausgleich. Kurz zuvor war für Arnie Schluss: Nach 63 Minuten wurde er unter Applaus ausgewechselt.

Für den serbischen Meister bleibt alles beim Alten: Tabellenführer, knapp vor Stadtrivale Partizan Belgrad. Für Arnautovic aber war dieses Spiel weit mehr als nur ein Punkt – es war der letzte Härtetest vor dem großen ÖFB-Showdown. Denn am Dienstag nominiert Teamchef Ralf Rangnick seinen Kader für das WM-Quali-Finale: Am 15. November wartet das Pflichtspiel auf Zypern, drei Tage später folgt in Wien das mögliche Endspiel um das direkte WM-Ticket gegen Bosnien.

Arnautovic ist also pünktlich fit, topmotiviert – und will beim finalen WM-Sturm noch einmal zeigen, dass in ihm weiterhin das Feuer lodert.