Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
ÖFB-Star Arnautovic meldet sich nach Verletzungsschock
© Getty

Neues Update

ÖFB-Star Arnautovic meldet sich nach Verletzungsschock

25.10.25, 18:02
Teilen

Erste Entwarnung bei Marko Arnautovic: Nach dem Schreckmoment in Braga gibt es Hoffnung für die WM-Quali. Jetzt meldet sich der ÖFB-Rekordschütze persönlich.

Marko Arnautovic hat sich beim 0:2 von Roter Stern Belgrad gegen Sporting Braga zwar verletzt, doch die erste Diagnose sorgt für Erleichterung. Österreichs Rekordteamspieler musste nach einem Zweikampf schon nach 37 Minuten mit offensichtlichen Schmerzen im linken Oberschenkel raus.

Muskelverletzung statt schlimmer Diagnose

Trainer Vladan Milojevic bestätigte nach dem Spiel: „Er hat einen Schlag abbekommen und fühlte starke Schmerzen.“ Die erste Sorge war groß, dass es das Knie sein könnte. Doch der Coach beruhigte: „Ich hatte Angst, dass sein Knie betroffen ist, aber es ist nur eine Muskelverletzung.“

Hoffnung für das ÖFB-Team

Arnautovic liegt demnach keine schwerwiegendere Blessur vor – eine Rückkehr für die entscheidenden WM-Quali-Spiele im November scheint möglich. Österreich trifft am 15. November auswärts auf Zypern, drei Tage später in Wien auf Bosnien-Herzegowina.  

Arnie meldet sich persönlich

"Zum Glück ist die Verletzung leichter und nicht so ernst, wie wir befürchtet hatten. Danke euch für die Unterstützung und die lieben Wünsche! Ich werde bald wieder auf dem Platz sein", schreibt "Arnie" auf Instagram.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden