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W4 Business Campus Horn als Waldviertel-Hotspot eröffnet
© W4

Waldviertel boomt

W4 Business Campus Horn als Waldviertel-Hotspot eröffnet

16.03.26, 11:51
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Großer Bahnhof in Horn: Der brandneue "W4 Business Campus" hat eröffnet – und das Waldviertel hat jetzt seinen zentralen Hotspot für Wirtschaft und Vernetzung! 

Bauherr Benjamin Zeilinger hat geliefert: Auf einem 6.000 Quadratmeter großen Areal nahe der berühmten "Goldenen Meile" ist ein moderner Business-Campus aus dem Boden gestampft worden – und die Eröffnung war ein Who-is-Who der Region!

Politprominenz gibt sich die Ehre

Bezirkshauptmann Stefan Grusch, Bürgermeister Gerhard Lentschig, Vizebürgermeister Heinrich Nagl, WKO-Vertreterin Sabina Müller und AK-Bezirksstellenleiter Andreas Riedl – die Crème de la Crème aus Politik und Wirtschaft war beim Festakt dabei. Für die richtige Stimmung sorgten "Die jungen Waldensteiner" musikalisch.

Nachhaltig, modern, regional

Der Campus kann sich sehen lassen: Barrierefrei, Photovoltaik am Dach, überdachte E-Auto-Schnellladeplätze – Zeilinger denkt an die Zukunft! Und das Geld bleibt in der Region: Zwei Drittel der Investitionskosten flossen direkt in regionale Betriebe. Eingemietet hat sich bereits "Marty Mobility" für den Verkauf von BYD-Elektroautos – weitere Büros stehen noch zur Verfügung!

Essen, Spielen, Netzwerken – alles am Campus!

Bald tischt auch das Restaurant "Noodle King" auf – die Geräte sind bereits unterwegs. Und Familien kommen auch auf ihre Kosten: Ein sicher eingezäunter Spielplatz wartet auf die Kleinen, während die Großen Deals einfädeln.

Und das Timing war perfekt

Zur Eröffnung liefen gleich nebenan die Horner Autotage auf Hochtouren – neun Autohäuser, 25 Marken, Probefahrten, Hüpfburgen und Grillhendel auf der Goldenen Meile. Horn zeigte sich von seiner stärksten Seite. Das Waldviertel boomt!

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