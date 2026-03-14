Sarah Engels und „Fire“: Deutschlands ESC-Song fliegt aus den Charts

Dämpfer für Sarah Engels: Die deutsche ESC-Hoffnung muss einen herben Rückschlag hinnehmen. Ihr Song "Fire" ist nur eine Woche nach dem Charteinstieg bereits wieder aus den Top 100 verschwunden. Trotz der schlechten Nachrichten gibt sich die Sängerin vor dem großen Finale kämpferisch.

Sarah Engels vertritt Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest, doch der Hype um ihre Single scheint vorerst abgekühlt zu sein. Ob der Song pünktlich zum großen Finale am Samstag, 16. Mai, in Wien wieder zündet, bleibt abzuwarten. Die aktuellen Daten der Chartsermittler von GfK Entertainment zeichnen ein ernüchterndes Bild: Vergangene Woche stand "Fire" noch auf Platz 75, diese Woche ist die Nummer komplett aus den Top 100 verschwunden.

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Harte Konkurrenz in Wien

Im Vergleich zum Vorjahr sieht es für Deutschland aktuell eher schwierig aus. Die damaligen Kandidaten Abor & Tynna starteten mit ihrem Hit "Baller" direkt auf Platz 13 durch und kletterten später sogar bis auf den dritten Rang. Sarah Engels hingegen muss nun darauf hoffen, dass die 70. Ausgabe des Musikwettbewerbs in der österreichischen Bundeshauptstadt für sie eine Wende bringt. Insgesamt treten dieses Jahr 35 Länder beim ESC in Wien an, um den begehrten Titel zu holen. Bei den Wettanbietern liegt Deutschland nur auf Platz 22.

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Keine Angst vor Pleite

Trotz des Chart-Ausstiegs gibt es für die 33-Jährige noch Hoffnung auf ein Comeback. Experten gehen davon aus, dass Sarah Engels spätestens im Mai, wenn der ESC über die Bühne geht, wieder in die Hitparaden zurückkehren wird. In einem Gespräch mit der deutshen "Bild"-Zeitung stellte die DSDS-Bekanntheit klar, dass sie keine Panik vor einer möglichen Niederlage beim Song Contest hat: "Ich lebe nur einmal und sage mir: Warum soll ich Angst haben, irgendwas zu riskieren? Angst ist die falsche Einstellung. Ich werde mein Bestes geben für Deutschland, aber ich will beim ESC auch Spaß haben. Wie ich dann abschneide, wird man sehen." Damit zeigt sie sich bereit für die große Bühne in Wien.