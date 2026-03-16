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Betrunkener war mit Lkw als Geisterfahrer unterwegs
© TZ ÖSTERREICH

Mehrere Unfälle

Betrunkener war mit Lkw als Geisterfahrer unterwegs

16.03.26, 12:20
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Ein betrunkener Lenker ist am Wochenende im Raum Wiener Neustadt mit seinem Lkw als Geisterfahrer auf der Südautobahn (A2) unterwegs gewesen 

Polizeiangaben vom Montag zufolge resultierten daraus mehrere Unfälle mit Sachschaden. Der polnische Staatsbürger gab an, sich aufgrund der festgestellten Alkoholisierung an nichts erinnern zu können. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen, zudem wurde eine Sicherheitsleistung von 4.600 Euro eingehoben.

Die Irrfahrt des 41-Jährigen hatte am Samstag gegen 21.30 Uhr ihren Lauf genommen. Der Pole war mit dem Sattelzug falsch aus einem Rastplatz herausgefahren und steuerte das Kfz in der Folge als Geisterfahrer auf dem Pannenstreifen in Richtung Graz. Bei einem Wendeversuch prallte der Lkw gegen eine Leitschiene, ausweichende Lenker kollidierten ebenfalls mit einer Abgrenzung und mit dem Sattelzug.

Der 41-Jährige wurde von Beamten barfüßig, lediglich mit kurzer Hose bekleidet offensichtlich stark alkoholisiert angetroffen. Letztere Einschätzung bestätigte ein positiver Test. Der Pole blieb unverletzt, wurde zur Kontrolle aber in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt gebracht, da auch der Verdacht einer akuten psychischen Erkrankung im Raum gestanden war. Letztlich wurde der Lkw-Lenker persönlich der Strafabteilung der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen vorgeführt. Die Behörde erließ ein achtmonatiges Fahrverbot für ganz Österreich.

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