Vor dem vorletzten Wochenende richtet die Leiterin des Wiener Hunde-Teams nun mit einem Appell an die Besucher der Wiener Christkindlmärkte: "Lasst eure Hunde einfach zu Hause".

Punsch trinken, Geschenke kaufen und Freunde treffen - ein Besuch auf den Christkindlmärkten ist für viele Wienerinnen und Wiener ein fixer Bestandteil der Vorweihnachtszeit. Menschenmassen, laute Musik und intensive Gerüche: Was für Menschen magische Erlebnisse sind, bedeutet für Hunde jedoch eine extreme Belastung. "Gehen Sie einmal in einer Menschenmenge in die Hocke, dann verstehen sie besser, warum Hunde keine Menschenansammlungen mögen", erklärt Ruth Jily, die Leiterin des Veterinäramts. Im Gedränge und angesichts der lauten Geräuschkulisse von Christkindlmärkten würden sich die Vierbeiner bedrängt und unwohl fühlen. Zudem bestehe immer die Gefahr, dass der Hund übersehen und dadurch getreten oder sogar verletzt wird.

Spaziergang statt Adventmarkt

Janina Tran, die Leiterin des Wiener Hunde-Teams ergänzt: "Wenn der Hund dennoch mitkommt, muss dieser an öffentlichen Orten, an denen sich viele Menschen befinden, in Wien einen Maulkorb tragen.“ und fügt hinzu: „Wer seinem Hund in der Weihnachtszeit etwas Gutes tun möchte, lässt ihn bei derartigen Unternehmungen einfach zu Hause. Ein ausgedehnter Spaziergang nach der Rückkehr, mit einem Stopp zum Spielen in einer der über 200 Hundezonen und Hundeauslaufplätze in Wien, macht dem Hund viel mehr Freude!“

Hundeadvent Wien

An der richtigen Adresse sind die besten Freunde des Menschen allerdings am 14. und 15. Dezember im Schloss Neugebäude in Simmering, das sich in ein Paradies für Hundefans verwandelt. Der Hundeadvent Wien organisiert vom Team der Haustiermesse Wien lockt mit über 50 Ausstellern. Von 10 bis 18 Uhr können Besucher bei freiem Eintritt alles entdecken, was das Herz von Hund und Halter höherschlagen lässt. Neben den tollen Ständen gibt es auch ein spannendes Vortragsprogramm. Themen wie "Entspannte Hundebegegnungen", oder "Anti-Giftköder-Training" bieten praktische Tipps und Inspiration für den Alltag mit Hund. Die Expertinnen stehen nach den Vorträgen für Fragen bereit. Kulinarisch kommen sowohl Menschen mit Adventleckereien als auch Hunde mit eigenen Köstlichkeiten im festlichen Ambiente des Schloss Neugebäude auf ihre Kosten.