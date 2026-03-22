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Symbolfoto Straßenbahn Graz
© Getty

Unfall in Graz

Fußgänger starb nach Kollision mit Straßenbahn

22.03.26, 09:14 | Aktualisiert: 22.03.26, 11:49
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78-Jähriger erlag im Unfallkrankenhaus den lebensgefährlichen Verletzungen. 

Stmk. Ein 78-jähriger Fußgänger ist im Grazer Bezirk Lend mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und dabei so schwer verletzt worden, dass er schließlich im Krankenhaus verstorben ist. Bei dem Unfall am 10. März leistete die Straßenbahnlenkerin umgehend gemeinsam mit weiteren Personen erste Hilfe. Der Pensionist wurde anschließend ins UKH Graz verbracht. Dort ist er nunmehr den Folgen der schweren Verletzungen erlegen, teilte die Landespolizeidirektion am Samstag mit.

Der Unfall ereignete sich an einem Vormittag, als der Pensionist auf einem Gehsteig stadteinwärts unterwegs war. Als die parallel dazu fahrende Straßenbahn beinahe zur Gänze an ihm vorbeigefahren war, wollte dieser laut Zeugenaussagen die Fahrbahn betreten und stieß im Gehen mit der Tram zusammen. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt.

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