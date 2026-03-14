Verstappen nach Sprint-Debakel: "Mir fehlen die Worte"

Max Verstappen erlebt beim Grand Prix von China ein sportliches Debakel. Nach einem schwachen Sprint in Schanghai zeigt sich der Red-Bull-Star frustriert über die Performance seines Boliden.

Das Formel-1-Team Red Bull Racing steckt tief in der Krise. Max Verstappen kam beim Sprint am Samstag nicht über den neunten Platz hinaus und blieb damit völlig hinter den Erwartungen zurück. Nach einem verpatzten Start wirkte der vierfache Weltmeister sichtlich bedient und erklärte am "Sky"-Mikrofon, dass das Team aktuell mit mehr Problemen als erwartet zu kämpfen habe.

"Alles, was schiefgehen konnte, ist schiefgegangen. Um ehrlich zu sein, fehlen mir im Moment ein wenig die Worte", gab Verstappen offen zu. Der Start sei zwar ein Problem, das man lösen müsse, doch danach sei die Balance komplett durcheinander gewesen. Laut dem Niederländer hatte Red Bull vermutlich den höchsten Reifenverschleiß im gesamten Feld, "und der war praktisch nicht zu kontrollieren", sagt Verstappen. Er fügt hinzu: "Dazu kamen noch einige andere Dinge am Auto, die nicht besonders gut vorbereitet waren. Wir müssen einfach unsere Abläufe wieder in den Griff bekommen."

Experten orten personellen Umbruch

Ralf Schumacher hat Verständnis für Verstappens Aussagen. Der "Sky"-Experte betonte, dass man sich von der Saison 2026 viel versprochen habe, momentan aber schlichtweg nichts klappe. "Ich würde sagen, da brennt so ein bisschen der Baum", analysierte Schumacher die Lage bei Red Bull Racing. Er sieht den Grund für die Misere vor allem im großen Umbruch innerhalb des Teams, da viele gute Leute das Team verlassen haben. Nun müsse man Aufbauarbeit leisten.

Bitteres Wochenende für Red Bull

Weltmeister von 1997, Jacques Villeneuve, sagt gegenüber "Sky": "Red Bull hat mit Adrian Newey, Christian Horner und Helmut Marko drei seiner wichtigsten Leute verloren. Das waren die Säulen des Teams. Vielleicht zahlt man jetzt langsam den Preis dafür." Bei Red Bull sei "alles völlig durcheinander" und Verstappen wirke irritiert, so Villeneuve. Max Verstappen sei "frustriert", sagt Villeneuve. "Deshalb ist er im Moment mental nicht in der richtigen Verfassung." Bereits im Qualifying am Freitag lag Verstappen als Achter 1,7 Sekunden hinter George Russell im Mercedes. Auch Teamkollege Isack Hadjar ging nach einer Kollision mit Andrea Kimi Antonelli im Sprint leer aus.