BMW-Rowdy (18) zückte mitten auf Fahrbahn Messer

Weil der eine den anderen geschnitten hatte - und überhaupt mit seinem 1er-BMW ziemlich übermotiviert den Gürtel entlangrauschte - kam es in der Nacht zum Sonntag beim Westbahnhof zu einer Rauferei, bei der auch ein Messer gezückt wurde.

Wien. Und so beginnt die Polizeimeldung zu dem Vorfall, der sich Samstag gegen 22.30 Uhr am Neubaugürtel abspielte. "Gestern Abend kam es im Bereich des Gürtels zu einem Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Auslöser dürfte die aggressive Fahrweise eines 18-jährigen Pkw-Lenkers gewesen sein, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem weiteren Fahrzeuglenker kam."

Dabei stiegen die beiden Lenker (ein junger Syrer aus seinem 1er-, ein 20-jähriger Türke aus seinem 3er-BMW) aus und versuchten zunächst, den Sachverhalt verbal zu klären - was nicht gelang: Plötzlich schlug der 18-jährige Araber seinem Gegenüber mehrmals ins Gesicht und bedrohte sowohl ihn als auch seinen Beifahrer mit einem Messer. Als sich weitere Zeugen vom Gehsteig und von anderen Autos her näherten, stiegen fuhr der Syrer, der mit mehreren Kumpels unterwegs war, auf und davon.

Im Zuge einer Sofortfahndung konnten Polizeibeamte den Beschuldigten im Bereich der Heiligenstädter Straße anhalten. Im Fahrzeug wurden diverse Suchtmittel aufgefunden und sichergestellt. Bei dem 18-jährigen Lenker stellte ein Amtsarzt überdies Übermüdung fest, weshalb ihm sein Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Er selbst wurde festgenommen.